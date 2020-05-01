«Надо 2000 рублей наторговать, чтобы покрыть аренду» 8 1.05.2020, 8:29

1,539

Фото: onliner.by

Предприниматели минского «Экспобела» требуют снизить арендную плату за май и июнь на 50%.

Предприниматели «Экспобела» в Минске готовы съехать с рынка, если им не снизят арендную плату. Заявления с просьбой опустить арендную плату за май и июнь на 50% они отнесли в администрацию рынка 30 апреля, сообщает kp.by.

Предприниматели говорят, что и до пандемии продажи были не высокие, теперь же стало вовсе невозможно покрывать счета.

Такие заявления подписали около 70 человек, хотя, по словам предпринимателей, придерживают такую позицию на рынке значительно больше. Но сотни заявлений слишком долго регистрировали бы в администрации, поэтому было решено остановиться именно на таком количестве.

В заявлениях предприниматели просят принять во внимание указ «О поддержке экономики», который рекомендует арендодателям снижать арендную плату, а также давать по ней отсрочку с последующей рассрочкой.

- Некоторые, конечно, уже опускают руки, считают, что все это уже бессмысленно. Те, у кого по несколько точек, собираются сворачиваться, потому что аренду не могут тянуть. У людей есть сдвоенные точки, по 30 квадратов, так у них аренда выходит 2000 рублей. А покупателей нет, и как им такую аренду покрыть? - рассказывает предприниматель Ольга. - Везде снизили аренду. В «Короне» - по 6 долларов метр, на «Табарах» (новый рынок возле Жданович) до сентября - 76 рублей за место. А у меня за место 890 рублей вышло за прошлый месяц. И мы ведь просим всего 50% скинуть, хотя и это дорого! Мне лично надо на 2000 рублей наторговать, чтобы покрыть аренду, налоги и доставку товара.

По словам Ольги, высокая цена аренды заставляет предпринимателей всерьез задуматься о переезде на другое место или закрытии дела, так как и перед пандемией продажи были на рынке не очень высокие, а сейчас стало практически невозможно покрывать такие расходы. Она поясняет, что кто-то может закрыться сразу, а кто-то в конце июня, когда закончится срок заключенного договора. Ведь на этом рынке действует понятие залогового платежа - 13-ой арендной платы, которая не возвращается, если расторгнуть договор раньше срока.

- Я всех не опрашивала, не знаю, сколько людей готовы ждать конца июня. Но понимаю, что не все смогут дотянуть. Разговаривала с подругой, она говорит, что за месяц наторговала 700 рублей, а только за аренду надо заплатить около 900. Она собирается уже с 1 мая расторгать договор. А я планирую в конце июня уходить, чтобы забрать залоговой платеж, - говорит ИП.