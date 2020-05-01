Коллеги умершего от COVID-19 инженера секретного предприятия: Мы надеялись, что он справится 1.05.2020, 8:46

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Анатолий Тареев

Фото: Одноклассники

В больнице Анатолий Тареев провел несколько недель, его подключали к аппарату ИВЛ.

Анатолий Тареев, начальник отдела оптических систем минского предприятия «Пеленг», умер 27 апреля. Как рассказали родственники 67-летнего Анатолия Михайловича, в больнице в Боровлянах он провел около трех недель: его госпитализировали туда с пневмонией. Состояние мужчины резко ухудшалось, его подключили к аппарату ИВЛ. Дочь Анатолия Тареева подтвердила, что у отца был коронавирус.

На предприятии «Пеленг» производят не только метеорологическое оборудование и приборы для космических аппаратов, как указано на сайте, но и технику и оборудование для армии: лазерную и оптическую электронику, прицелы.

Журналисты kp.by связалась с коллегами Анатолия Михайловича – все вспоминают его как профессионала и чуткого человека.

- Он был человеком очень скромным и образованным, я не слышал от него, что проблему, которая возникла в процессе работы, нельзя было решить, - рассказывает Александр. - И всегда тихо, спокойно высказывал свою точку зрения, которая в большинстве случаев была правильной. Мы познакомились еще в 1999 году: я работал с ним и в Беларуси, и за границей. Он был профессионалом.

Еще одна коллега, Екатерина, узнала о том, что Анатолий Тареев скончался, на работе - об этом сообщила администрация предприятия.

- Горько осознавать, что жизнь его оборвалась. Конечно, прежде всего, это огромная потеря для его семьи, а потом уже для общества, но Анатолия Михайловича знали и уважали, любили и считались с его мнением многие! Это специалист с большой буквы, он очень любил и со всей ответственностью относился к своему делу, проработал на предприятии много лет. Он был ученым, его вклад в развитие предприятия значителен. Анатолий Михайлович является автором более 100 патентов, а это значительная часть технических решений, запатентованных ОАО «Пеленг». Я не являюсь непосредственной коллегой Анатолия Михайловича, но все же в моем отделе (патентное бюро) он был очень частым гостем. Всегда приветливый, отзывчивый, добродушный, веселый... В работе серьезен, обязателен! Я даже не помню такого случая, чтобы он в чем-то отказал, разозлился. Очень жаль, что он не справился с недугом. Ведь у него еще было очень много сил, идей, о которых он говорил еще до болезни. Мы надеялись, что он справится и вернется к работе.