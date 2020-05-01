Названа «волшебная» специя, которая приведет давление в норму 1 1.05.2020, 8:57

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Она также снижает уровень сахара в крови.

Если вы столкнулись со скачками давления, обязательно добавьте в свой рацион корицу.

Корица способна уменьшить уровень сахара в крови. Включение специи в повседневный рацион полезно для контроля диабета. Она улучшает чувствительность к инсулину и снижает артериальное давление, пишет cursorinfo.co.il.

Специя снижает показатели «плохого» холестерина. Речь о липопротеинах низкой плотности. Одновременно корица увеличивает показатели липопротеинов высокой плотности, то есть «хорошего» холестерина. А все благодаря компоненту под названием циннамат, снижающим активность производящего холестерин фермента. Это приводит к уменьшению уровня жирных кислот в крови.

Корица превосходно освещает дыхание. Специя убивает бактерии в полости рта. Пожуйте стручок корицы после основного приема пищи для получения свежего дыхания.

Уменьшение риска болезней сердца объясняется способностью корицы снижать холестерин, показатели триглицеридов в крови и артериального давления. Вот что делает специю ценной для сердца.

Наконец, у корицы есть способность предотвращать угревую сыпь. Вызывающие прыщи бактерии ненавидят корицу. Добавьте немного специи в маску для лица, и вы приятно удивитесь полученным результатам.

Напомним, ученые Гарвардского университета после ряда экспериментов пришли к выводу, что опасность серьезных заболеваний выше у людей с группой крови AB (IV) Rh с отрицательным резусом. Согласно исследованиям, у людей с данной группой крови больше, чем у остальных наблюдается проблем с памятью и мышлением. Они чаще страдают от инсультов и деменции, также у этой группы риск развития слабоумия выше на 82%.