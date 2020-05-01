Коронавирус в Жлобине: заражены работники автопарка и железнодорожного вокзала 1.05.2020, 9:04

1,693

ФОТО: REUTERS

Транспорт с инфекцией продолжал развозить людей.

Коронавирус в Жлобине: заражены работники автопарка, железнодорожного вокзала, учебных заведений, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Прошу написать о ситуации в Жлобине Гомельской области, - говорит подписчица канала, жительница города. - Здесь намеренно умалчивается информация о неблагоприятной эпидемиологической обстановке. Инфекционное отделение Центральной районной больницы забито больными с "пневмонией".

Covid-19 подтвержден у кондуктора городского пассажирского автопарка. Она в течение недели выходила на линию. Также коронавирус подтвержден у кассира железнодорожного вокзала. Есть подозрения на заражение у преподавательского состава и работников городских и районных школ. Естественно учителя работают, а дети ходят в школу.

В спальных районах города неоднократно были замечены медики, проверяющие тех, кто сидит на дома на карантине с подозрением на короновирусную инфекцию. Лично сталкивалась с ними - обходной лист толщиной с две фаланги пальцев.

Дезинфекцию подъездов никто не проводит. Неоднократно были замечены машины скорой помощи. В одни и те же подъезды приезжают по несколько раз. Вначале медперсонал заходил в подъезды в экипировке и выводил людей. Но с недавнего времени врачи начали надевать противочумные костюмы прямо в подъездах. Наверное, это делают, чтобы не пугать людей. Соответственно, когда медики выходят, то быстро скручивают защиту и сажают людей в машину.

Жители города не соблюдают самоизоляцию, пренебрегают ношением масок и перчаток. Очень много людей на улице. Вечером - толпы подростков".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.