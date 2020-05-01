Минчанин с COVID-19: Вы все в опасности, пневмония может развиться в течении всего пары часов 1.05.2020, 9:21

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Фото: ctv.by

Откровенный рассказ пациента 6-й городской клинической больницы.

"Вы все в опасности. Пневмония может развиться в течении всего пары часов. Есть вероятность, что попасть в больницу будет большой роскошью". Минчанин Василий, переболевший коронавирусом, рассказал о том, как проходила болезнь и лечение в 6-й городской клинической больнице, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Я переболел Covid-19. Спасибо большое всем за переживания и поддержку, - говорит он. - Информации очень много, и я могу поделиться только своим личным опытом.

Не хочу быть банальным, но в больнице и поликлинике вероятность заразиться составляет 99%. Исключите посещение, насколько это возможно, это опасно, лекарств все равно нет.

У меня на шестой день после заражения развилась двусторонняя пневмония. Увидеть ее удалось только на КТ. Рентген легких и флюорография, как правило, не покажут ничего.

Симптомы очень явные, начались практически одновременно: сильно болела голова, глаза при вращении, температура от 37 до 37,5, сильная ломота в теле, полная потеря обоняния и вкуса, сильное жжение на коже в районе грудной клетки.

Лечение симптоматическое. Сбивают температуру, лечат горло и легкие.

Возраст не влияет на течение болезни. В моей палате вполне крепкий парень 22 лет тяжело перенес болезнь, в то же время бессимптомно болели пациенты в возрасте.

К ИВЛ подключают в крайнем случае и это означает, что человек на грани. Из нашего отделения никого на ИВЛ не подключили за все время.

Медперсонал в большой "запаре", но справляются. Спасибо им! До конца никто не понимает, как будут справляться с последствиями праздников, и есть вероятность, что попасть в больницу будет большой роскошью. Болеть дома опасно! Пневмония может развиться в течении всего пары часов. Последствия даже самой легкой пневмонии придется лечить не меньше месяца.

После выписки я ухожу на самоизоляцию, это мое самостоятельное решение, рекомендаций и предписаний по этому поводу врачи не дают и мы абсолютно свободны в передвижении. Людей выписывают после одного отрицательного теста, поэтому вы все, на мой взгляд, в потенциальной опасности в людных и общественных местах. Если кратко, то это все, чем я могу поделиться. Берегите себя и еще раз благодарю за поддержку!"

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