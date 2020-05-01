«Сынок, сделай что-то, чтоб я не умерла»: один день из жизни врача «инфекционки» 1.05.2020, 9:41

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Фото: DW

Украинский медик рассказал, как второй месяц лечит пациентов с COVID-19.

Всего в Украине на сегодняшний день почти 10 с половиной тысяч подтвержденных случаев COVID-19, 1238 пациентов уже выздоровели, 261 человек умер. И вот важная цифра: 20% всех инфицированных в Украине – медики. Они находятся в особой зоне риска.

Журналисты попросили врача-инфекциониста Степана Карабенеша из Закарпатской инфекционной больницы, который второй месяц лечит пациентов с COVID-19, снять специально для "Настоящего Времени" свои будни.

"Доброе утро, меня зовут Степан Карабенеш. Я врач-инфекционист, который работает с пациентами, больными COVID-19. Сейчас 7:30 утра. И я вам расскажу о своем рабочем дне. Сейчас выхожу из дома и двигаюсь в сторону больницы", – рассказывает врач.

Сначала по плану утреннее совещание, а после – подготовка к обходу пациентов. Кроме респиратора, медик надевает сверху еще и хирургическую маску.

"На мне респиратор для строителей, украинского производства. И вот поэтому у нас в чем сложность. Мы, когда выдыхаем, то воздух накапливается под защитными очками и защитным экраном. Соответственно, все запотевает. А надевая маску, мы фактически немножко спускаем респиратор, маска защищает внизу, и поэтому такая определенная вентиляция получается", – говорит он.

Сейчас защитных средств хватает, но это только благодаря волонтерам.

"Переодевшись, каждый врач отправляется на обход своих пациентов. В данном случае я поднимаюсь во взрослое отделение. Для того чтобы не смешивать "чистое" пространство и "грязное", мы передвигаемся между палатами с помощью балкона, на котором нет разделений. Мы заходим к пациентам с "грязной" стороны", – рассказывает он.

Еще две недели назад Закарпатская областная больница была заполнена пациентами с коронавирусом. Сейчас уже многих выписали.

"Мне кажется, вспышка, она еще впереди, то есть это только начало. Мы еще не дошли до того момента, когда мы скажем: вот это пик заболеваемости. Где-то на этой неделе я рассчитываю, что он произойдет. Либо на следующей. Неделя-две после Пасхи, инкубационный период пройдет. По тому, как я смотрю, все-таки карантин страдает", – говорит врач.

В отделении сейчас лечатся порядка 45 пациентов с коронавирусом, один из них – двухлетний ребенок. С начала эпидемии в отделении от COVID-19 умерли два человека.

"Чтобы врач специально не переодевался и не заходил в палату к пациенту, врач коммуницирует с больным с помощью телефона. И смотрит в смотровое окно. Потому что каждый раз переодеваться – нерациональное использование ресурса и трата времени", – говорит Карабенеш.

Медперсонала в больнице не хватает, поэтому рентген-снимки пациентам врач часто вынужден делать сам.

"И вот в очередной раз, когда я делал рентген-снимки, то пожилая женщина 80 лет, она ухватилась за руку и просто начала плакать и кричать: "Сынок, ты только сделай что-то, чтоб я не умерла". И в тот момент у меня произошел такой ассоциативный ряд с моей мамой. И вот тогда, придя домой, естественно, у меня были эмоциональные переживания, моя сестра просто сделала фотографию и опубликовала пост в фейсбуке, где рассказала, что был вот такой момент", – рассказывает он.

"Сегодня моя 12-летняя дочь не могла найти слов, чтобы утешить моего такого уже взрослого брата. Этого бородатого дядьку, который плакал как ребенок. Плакал от отчаяния и усталости. Плакал, потому что позволил себе наконец отпустить чувства", – написала сестра врача.

Пост мгновенно получил тысячи откликов, но комментарии многих людей Степана просто удивили.

"Из серии: "Хорош ныть, это твой выбор". А потом ты сидишь и думаешь: блин, я выбрал помочь людям, потому как некому больше. И если там завтра будешь ты, тебя лечить будет некому, – говорит врач. – Порой бывает работать невероятно трудно, потому что запотевают очки и практически ничего не видно, поэтому приходится адаптироваться и искать положение, для того чтобы разглядеть пациента или технику, которой мы пользуемся".

Только на осмотр одного пациента врач тратит около часа. А после этого еще работа с историями болезни. По приходу домой, говорит, сил нет ни на что.

"Мысль, конечно, одна – поспать бы. И самое интересное, что сколько бы ты ни спал, ты все равно хочешь спать. То есть я понимаю, что это уже такое эмоциональное истощение".