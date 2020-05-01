Минская гимназия стала еще одним очагом коронавируса 1.05.2020, 9:52

Фото: sb.by

Подтверждено заражение восьмиклассников.

В минской гимназии №41 подтверждено инфицирование коронавирусом – зараженными стали ученики 8 «Б» и 8 «В» классов. Об этом сайту Charter97.org сообщили родители одного из восьмиклассников.

В параллели восьмых классов очагами коронавируса стали два – «Б» и «В». На прошлой неделе гимназию посещали всего лишь несколько восьмиклассников. Тем не менее коронавирус подтвержден у двух учеников. Оба восьмых класса отправлены на карантин.

«Дети, которые ходили на занятия, еще подтрунивали над теми, кого родители оставили дома: дома скучно, а в школе можно на переменах побегать-порезвиться, - рассказала мать одного из восьмиклассников. – Теперь в ближайшее время никому резвиться не придется». Тем не менее гимназия продолжает работать в обычном режиме.