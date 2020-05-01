«Баста»: Роддом в Гродно будет принимать только беременных с коронавирусом 5 1.05.2020, 9:59

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Жители города возмущены странным решением.

Читатели телеграм-канала "Баста" пишут, что гродненский роддом будет принимать только беременных с коронавирусной инфекцией. Незараженные жительницы областного центра будут рожать в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

"Моя жена находится на 38 неделе беременности, - пишет читатель из Гродно. - Сегодня посещала плановый осмотр и УЗИ. Слава Богу, все идет по плану, но есть один момент. Мы должны были рожать в гродненском роддоме, чему были очень рады, там и специалисты лучше и есть реанимация для беременных на случай нештатной ситуации. Да и само заведение по профилю.

Сегодня нас расстроили, сообщив , что все беременные женщины Гродно и района будут теперь рожать в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи, так как роддом закрыт и принимать собираются только короновирусных беременных! Такое распоряжение дали местные органы здравоохранения".

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