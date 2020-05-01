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Мужчина дважды выиграл в лотерею по миллиону долларов за один день

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  • 1.05.2020, 10:28
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Мужчина дважды выиграл в лотерею по миллиону долларов за один день

Последние 30 лет Джо неизменно вписывал в лотерейные билеты одну и ту же комбинацию чисел.

Мужчина из Колорадо дважды выиграл в лотерею с призовым фондом в 1 миллион долларов за один день. Джо купил один лотерейный билет утром 25 марта и еще один ночью, пишет «Вокруг света».

Секрет успеха в том, что последние 30 лет Джо неизменно вписывал в лотерейные билеты одну и ту же комбинацию чисел: 5−9−27−39−42.

Наконец билеты оказались выигрышными, так что мужчина сорвал сразу два джекпота. Удачливый американец не стал уточнять, на что потратит полученные деньги.

Как сообщал «Вокруг света Украина», испанец выиграл в лотерее 400 000 евро. И через три дня умер. 84-летний мужчина заболел через два дня после того, как узнал о выигрыше. Его госпитализировали, но спасти не смогли.


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