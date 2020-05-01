Новые случаи COVID-19 в Гомельской области: есть умершие 3 1.05.2020, 10:39

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Фото: yelsk.by

Инфекция распространяется в Ельском районе.

Об этом Telegram-каналу "Баста!" сообщают подписчики:

"В инфекционке в Ельской центральной районной больнице лежит сейчас трое пациентов с подтвержденным коронавирусом. Еще троих увезли в Гомель, одна из них уже скончалась. Ее муж сейчас в реанимации. Кроме того, есть зараженные среди медицинского персонала", - сообщает житель Ельска.

"В больнице города Ельска Гомельской области уже есть зараженные среди медперсонала, в том числе санитарные работники. Все работники больницы каждый день взаимодействуют друг с другом. Есть серьезная опасность заражения пациентов. Одна женщина с пневмонией поступила из деревни Заширье, она работала в фельдшерско-акушерском пункте. Всех врачей запугали, поэтому они молчат", - написал подписчик.

"Школы Ельского района отменили дистанционное обучение. Родителей заставляют приводить своих детей в школу. Говорят, что не допустят детей для зачисления на следующий год, если будут прогулы", - сообщил родитель школьника из Ельска.

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