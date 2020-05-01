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В Бразилии впервые введен карантин в нескольких городах

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  • 1.05.2020, 10:51
В Бразилии впервые введен карантин в нескольких городах
Фото: Pedro Vilela / Getty Images

Решение принял судья одного из штатов страны.

В Бразилии в связи с усиливающейся эпидемией коронавируса впервые введены локдауны в нескольких городах, передает «Немецкая волна». В административном центре штата Мараньян Сан-Луисе и еще трех городах в этом регионе на севере Бразилии с 5 мая на десять дней запрещена любая деятельность, не являющаяся жизненно необходимой, следует из постановления суда в Сан-Луисе, обнародованного в четверг, 30 апреля.

Прокуратура, подавшая ходатайство о локдауне, обосновала необходимость этой меры тем, что в государственных клиниках Сан-Луиса заняты уже все 112 коек в отделениях интенсивной терапии. Судья Дуглас ди Мелу Мартинс в интервью интернет-порталу G1 заявил, что он принял решение о локдауне, поскольку "люди развлекаются, когда другие умирают". Губернатор Мараньяна Флавиу Дину заявил, что будет соблюдать постановление суда.

Система здравоохранения Бразилии на пределе

По данным министерства здравоохранения Бразилии, в этой стране на данный момент зарегистрировано более 85 тысяч случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5901 – с летальным исходом. Во многих городах больницы не справляются с наплывом больных, для захоронения трупов вырывают братские могилы.

В то же время правопопулистский президент Бразилии Жаир Болсонару по-прежнему не воспринимает ситуацию всерьез и выступает за скорейшее возвращение к нормальной жизни. 30 апреля Болсонару присутствовал в городе Порту-Алегри на юге страны на торжествах в честь одного из генералов. В то время как другие генералы приветствовали виновника торжества локтями, Болсонару, на котором не было защитной маски, демонстративно пожимал другим руки, хлопал их по плечам и провоцировал скопления людей.


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