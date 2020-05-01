В ООН не знают, жив ли Ким Чен Ын 6 1.05.2020, 11:14

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Ким Чен Ын

Фото: AFP/KCNA/KNS

Нет достоверной информации.

Глава Организации Объединенных наций Антониу Гутерреш заявил, что у них нет никакой достоверной информации о состоянии здоровья правителя Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом Гутерреш заявил на брифинге, сообщает сайт ООН.

«Мы не располагаем никакой информацией с КНДР о состоянии Ким Чен Ына», — ответил глава ООН.

Напомним, что военные и разведывательные органы Южной Кореи считают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын управляет страной в обычном режиме, несмотря на слухи о его проблемах со здоровьем.

По данным японских СМИ, северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в «вегетативном состоянии» после того, как перенес операцию на сердце в начале апреля.

Американский телеканал CNN сообщал, что американская разведка проверяет полученную информацию о том, что Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии после хирургической операции.

В Южной Корее ранее заявляли, что не выявили никаких признаков того, что Ким Чен Ын может быть тяжело болен.