Александр Невзоров: СОVID устроил вытрезвитель для Путина 1.05.2020, 11:20

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Александр Невзоров

Вирус проводит в Кремле свой парад, на котором все маршируют по его правилам.

Об слабости путинской идеологии во время пандемии на радио «Эхо Москвы» рассуждает ихвестный российский журналист Александр Невзоров:

«СОVID за несколько недель поразил и разрушил всю идеологию путинизма.

СOVID — такая, вроде бы фигня.

Малюююююсенькая тварь, обитаюшая в далеких и скучных недрах давно ненужной России микробиологии.

Но! СОVID легко смел попов, скрепы и т.н. парад победы. И устроил свой собственный парад, на котором заставил маршировать всех по своим правилам. Всех. От Путина и Гундяева до чаяндинских буровиков».