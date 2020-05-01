Умер московский «вице-премьер» Крыма 1.05.2020, 11:37

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Павел Королев

Павлу Королеву было 60 лет.

Заместитель председателя так называемого «совета министров» Крыма Павел Королев скончался утром 1 мая. Об этом сообщил оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов, передает РБК.

Аксенов назвал Королева «системным» человеком и отметил, что он очень много сделал для «республики», после того, как переехал туда из Москвы. Причину смерти Королева «глава» Крыма не уточнил.

Королев скончался на 61 году жизни.

На должность «зампреда» «совета министров» он был назначен в декабре 2016 года. На этом посту он курировал земельные и имущественные отношения в оккупированном Крыму.