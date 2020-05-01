закрыть
1 мая 2020, пятница, 12:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Умер московский «вице-премьер» Крыма

  • 1.05.2020, 11:37
  • 1,929
Умер московский «вице-премьер» Крыма
Павел Королев

Павлу Королеву было 60 лет.

Заместитель председателя так называемого «совета министров» Крыма Павел Королев скончался утром 1 мая. Об этом сообщил оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов, передает РБК.

Аксенов назвал Королева «системным» человеком и отметил, что он очень много сделал для «республики», после того, как переехал туда из Москвы. Причину смерти Королева «глава» Крыма не уточнил.

Королев скончался на 61 году жизни.

На должность «зампреда» «совета министров» он был назначен в декабре 2016 года. На этом посту он курировал земельные и имущественные отношения в оккупированном Крыму.


популярное за неделю

Мнение

Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина
Иногда в дело вступает бульдозер
Иногда в дело вступает бульдозер Владимир Халип
«В Столбцах все плохо, очень много умерших»
«В Столбцах все плохо, очень много умерших» Любовь Лунева