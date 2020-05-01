Первомай как преступление, субботник как первомай 2 1.05.2020, 11:37

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ФОто: DW

В 2020-м история повторилась в виде фарса.

1 мая 1986 года выделяется в длинном списке преступлений советской власти против собственного народа. В этот день коммунистические вожди вывели ничего не подозревающих людей на демонстрации, пишет «Салiдарнасць».

Праздничные гуляния спустя несколько дней после аварии на Чернобыльской АЭС прошли в Минске, Гомеле и других городах Беларуси. Безумное желание партбоссов соблюсти традиции привело к тому, что огромное количество людей было подставлено под смертоносное излучение.

В 2020-м история повторилась в виде фарса. Атавизм советской эпохи в виде субботника отменить можно было легко и без всяких последствий. Но нет: власть предпочла традицию здравому смыслу. Не субботник для человека, а человек для субботника.

Да, последствия нынешних мероприятий и 34-летней давности, к счастью, несоизмеримы. И все же главным результатом субботника станут не очень скромные ресурсы, собранные в процессе (8 миллионов 700 тысяч рублей), а Х заболевших COVID-19 и Y умерших.

Мы никогда не узнаем точные значения этих переменных. Зато совершенно понятным стало отношение властей к собственному народу как к расходному материалу. Это осталось неизменным с советских времен.

Правда, первомайские гуляния в этом году все-таки отменили. Все-таки они имели не государственный статус, а ассоцированный: организацией занималась провластная Федерация профсоюзов Беларуси, и ее мероприятие пустить под нож было не жалко.

Но впереди еще парад 9 мая. Развитие событий все-таки ставит его проведение под вопрос, ответ на который станет очередным тестом на здравый смысл власти и наличие у нее хотя бы зачатков гуманизма.