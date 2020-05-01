Фотофакт: «Скорые» забирают минчан с коронавирусом по всему городу
- 1.05.2020, 11:40
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Снимки, сделанные в разных районах столицы.
Новые фото из Минска. Медики госпитализируют зараженных коронавирусом либо проверяют состояние пациентов, находящихся дома на самоизоляции, сообщает телеграм-канал «Баста».
Адреса домов, возле которых сделаны фото: Берестянская, 11; Гедройца, 18; Жуковского, 19; Налибокская, 68; Павловского, 44; Плеханова, 57; Притыцкого, 91; Рокоссовского, 113; Скрипникова, 19; Широкая, 3.