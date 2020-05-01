Фотофакт: 11-летний мальчик поймал 15-килограммовую форель 1.05.2020, 11:58

Отец сделал памятный снимок своего сына с огромной рыбиной, а затем выпустил ее обратно в воду.

Мэтью Уилсон и его 11-летний сын Таннер рыбачили в их родном штате Колорадо, когда Таннеру удалось вытащить из воды кое-что необычное — метровую озерную форель. По словам отца, рыба, пойманная его сыном, весила от 30 до 35 фунтов (13-15 кг), пишет «Вокруг света».

Уилсон и Таннер регулярно ловят рыбу в водоеме неподалеку от дома, но рыбину такого размера заполучили впервые. 15 минут понадобилось мальчику, чтобы вытащить ее из воды. Отец Таннера помог поймать огромную форель в сети, когда она оказалась достаточно близко к рыбакам.

Точная длина рыбины составляет 88 сантиметров. По данным Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, обычно озерная форель вырастает до 50 сантиметров. Самая большая из когда-либо зарегистрированных достигала 1,5 метра в длину.

Уилсон сделал памятный снимок своего сына с огромной рыбиной, а затем выпустил ее обратно в воду. «Мы отпускаем форель — потому что любим ее», — объяснил Уилсон.

Как сообщал «Вокруг света Украина», выброшенную на берег рыбу-солнце рыбаки приняли за обломок корабля. Гигантскую рыбу-солнце на одном из пляжей Южной Австралии обнаружили двое рыбаков. Она была такой большой, что поначалу Стивен Джонс и его друзья решили, что это обломок кораблекрушения. А подписчики в соцсетях, где рыбаки выложили фото, сочли его фейком.