COVID-19 добрался и до белорусских футболистов 1.05.2020, 12:01

Спортсмены не хотят продолжать чемпионат Беларуси по футболу.

По информации сразу нескольких источников Telegram-канала NEXTA, заболел один из тренеров ФК «Барановичи» (Д3). У него подтверждена двусторонняя пневмония, а результат теста на COVID-19 все еще неизвестен. При этом игрокам клуба запретили комментировать ситуацию, угрожая штрафами и даже непродлениями контрактов.

В то же время, редакции канала удалось поговорить с футболистами различных клубов — абсолютное большинство из них признается, что продолжать играть с учетом набирающей обороты эпидемии они не хотят. Однако с учетом того, что практически все футбольные клубы являются государственными, надеяться на сознательность чиновников не приходится. Как и проявления недовольства от самих футболистов, которые с большой долей вероятности могут сразу потерять работу.