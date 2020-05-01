Рабочие выходят на площадь Алексей Мельников

1.05.2020, 12:03

Такого раньше в России не было.

В стране начались первые массовые выступления рабочих против порядков, устроенных в России обогатившейся верхушкой.

События на Чаяндинском месторождении в Якутии – следующий, качественно новый шаг приходящей в движение страны, после массового выступления граждан во Владикавказе.

Такого раньше не было.

Это происходит на фоне очевидного кризиса управления и кризиса доверия – неспособности Путина и его подчиненных решить буквально ни одной неотложной задачи.

Что ни возьми, везде провалы и обман – в обеспечении медиков и людей средствами защиты, мерах экономической поддержки граждан и бизнесов, эвакуации россиян из-за границы.

Как рабочие на Чаяндинском месторождении оценивают Путина и его подчиненных видно из их обращения. Оно адресовано не властям, а гражданам России. Оцените. Это знак того, что надежд на власти нет, система вертикального хаоса и бесправия сгнила, наступает политический кризис

Обращаясь к обществу, рабочие пишут:

«Мы призываем к гражданской ответственности те службы и общественные учреждения, которые призваны заботиться о людях, о благосостоянии страны. Что будет с нами дальше, мы не знаем, поэтому просим не остаться равнодушными к нашей судьбе».

Прочитайте после этого, вчерашнее обращение Путина. Оцените, насколько верхушка неадекватна происходящему в стране, насколько она не понимает, что разворачивается в России.

Может показаться, что наступающий политический кризис вызван только неэффективностью властей во время эпидемии.

Но это не так. Здесь только камешек, толкающий вниз лавину.

В кризис обнажилось главное в новой России – противоречие между обогатившейся верхушкой, создавшей себе за 30 лет на природных ресурсах и труде граждан «дивный, новый мир» с миллиардами, яхтами, имениями, семьями за границей, и десятками миллионов ограбленных, бесправных, живущих в бедности, не имеющих перспектив. Эпидемия лишь жирно подчеркнула для людей этот вывод – она заставляет остановиться и задуматься.

Путин и его подчиненные, по-прежнему живут в старом мире золотых нулевых. Уверенные, что манипуляции и репрессии защитят их от всего. Не понимая, что не только их время прошло, но, — самое главное – время их системы закончилось. Она себя исчерпала.

«Кормят комбикромом!», «Держат как свиней! Мы что свиньи!?» — кричат рабочие в Якутии.

Начальство оцепенело. Пробуждение наступает. Это – начало конца Сквозняк холодного ужаса несется по кремлевским коридорам.

***

Вы помните граждане, кому вы отдавали власти на выборах в 2018-м году? Не забыли, за кого вы голосовали? Или как сидели в день выборов по домам, помогая правящей мафии считать, что раз вы не ходите против нее голосовать, то вас все устраивает? Просыпайтесь.

Алексей Мельников, ЖЖ