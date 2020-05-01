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Вашингтон готовит меры против Китая из-за пандемии COVID-19

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  • 1.05.2020, 12:17
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Вашингтон готовит меры против Китая из-за пандемии COVID-19

Президент США ужесточил риторику в отношении Пекина.

Президент США Дональд Трамп в четверг ужесточил тональность своих высказываний о роли Пекина в развитии глобальной пандемии COVID-19. Во время общения с журналистами в Белом доме, Трамп заявил о возможности того, что Китай либо не остановил вовремя первоначальную вспышку коронавируса, либо позволил вирусу распространиться, сообщает «Голос Америки».

В то же время президент отказался возлагать личную ответственность на председателя КНР Си Цзиньпина за дезинформацию, которую, по мнению Белого дома, распространял Пекин при возникновении вспышки коронавируса в Ухане.

Трамп добавил, что торговое соглашение, ранее заключенное с Китаем, является вторичным в сравнении с действиями Пекина в условиях вспышки коронавируса.

Агентство Reuters в четверг сообщило о том, что в администрации Трампа идет работа над составлением списка ответных мер против Китая в связи с его ролью в возникновении глобальной пандемии коронавируса. Агентство сообщило об этом со ссылкой на три источника, среди которых есть сотрудник администрации, знакомый с данным вопросом. Источник предупредил о том, что разработка ответных мер пока находится на раннем этапе.

Президент Дональд Трамп в последние недели неоднократно демонстрировал недовольство действиями Китая, допустившего вспышку коронавируса, которая в итоге превратилась в глобальную пандемию, унеся десятки тысяч жизней только в США и сотни тысяч по всему миру, спровоцировав экономический спад и поставив под угрозу шансы Трампа на переизбрание в ноябре.

Представитель Белого дома, согласившийся поговорить с Reuters на условиях анонимности, подтвердил, что в администрации обсуждают ряд вариантов ответных мер, однако ни сам президент, ни его ближайшие советники по национальной безопасности с со списком пока не были ознакомлены.

Различные варианты в настоящее время неофициально обсуждаются сотрудниками нескольких правительственных учреждений, включая Госдепартамент, Совет национальной безопасности Белого дома, Министерство финансов и Пентагон, сообщили два источника.

«Ведется дискуссия о том, как нанести сильный удар по Китаю, и о том, каким образом нужно правильно определить [вид наказания]», - сказал один из источников, имея в виду, что слишком жесткие меры могут поставить под угрозу импорт китайских средств индивидуальной защиты и нанести вред с таким трудом заключенному торговому соглашению между США и КНР.

Газета Washington Post, со ссылкой на два источника, знакомых с ходом внутренних дискуссиями, сообщила в четверг о том, что некоторые представители администрации обсуждают идею об отмене части американских долговых обязательств, приобретенных ранее Пекином, в качестве наказания за предполагаемые нарушения, допущенные Китаем во время борьбы со вспышкой коронавируса.

Впрочем, Ларри Кадлоу, главный советник Трампа по вопросам экономики, опроверг это сообщение, назвав «священным» полное «доверие к американским долговым обязательствам». Кадлоу заявил, что сообщение Washington Post абсолютно не соответствует действительности.

Сам Трамп в интервью Reuters в среду заявил, что он рассматривает различные варианты возможных последствий для Пекина. «Я могу многое», - заявил президент.

В списке возможных идей – санкции, новый раунд пошлин или других торговых ограничений и возможная отмена иммунитета, которым обладают государства от подачи гражданских исков, рассказали два источника.

Наиболее активным сторонником наказания Китая является Совет национальной безопасности, в том числе заместитель советника по национальной безопасности Мэтью Поттингер, в то время как сотрудники Министерства финансов советуют проявить осторожность, сообщили источники.

По словам источников, обсуждение возможных ответных мер находится на начальном этапе, и реализация плана в жизнь не гарантирована. Госсекретарь Майк Помпео ранее заявил, что сейчас приоритетной задачей Вашингтона является борьба с вирусом, однако глава Госдепартамента добавил, что придет время привлечь китайцев к ответственности.


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