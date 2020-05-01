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Желтый костюм был только один…

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  • 1.05.2020, 12:34
  • 3,371
Желтый костюм был только один…
Фото: Shutterstock

Российская блогосфера - о подтверждении коронавирусной инфекции у Мишустина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на совещании с Путиным о подтверждении коронавирусной инфекции. ВРИО премьер-министра назначен первый вице-премьер Белоусов. Однако часть комментаторов считает, что велика вероятность "политического заболевания", причиной такого мнения становится общее недоверие к властям. Есть и предположения о том, что это может быть связано с аппаратной борьбой, пишет kasparov.ru.

Иван Шаблов:

"Премьер-министр М.Мишустин впервые за 100 дней работы показал положительный результат".

Алексей Рощин:

"Сообщили (сам Мишустин и сообщил), что премьер России пал очередной жертвой ковида (возможно, юбилейной - стотысячной). Тут же многие кинулись проводить параллели, естественно, с Англией - мол, и мы не лыком шиты! И у нас премьер заболел! Россия - в тренде!

Но мне эта аналогия представляется сильно натянутой. Во-первых, не совпадают должности - по сути, а не по названию. Английский Борис Джонсон - реальный глава правительства и человек, стоящий во главе исполнительной власти страны (плюс еще и депутат - лидер правящей партии). А Мишустин? Кто это?! Достаточно посмотреть в течение хотя бы апреля, как ПУТИН каждую неделю проводил селекторы с министрами, отдавая указания, поручения и требуя исполнения - чтобы понять раз и навсегда, кто в России управляет - причем напрямую, в ручном режиме - правительством. Мишустин в системе власти занимает позицию непонятного клоуна, а понятие "премьер" в РФ давно уже полностью обессмыслилось. По факту российский "премьер" - пятое колесо в телеге; поэтому с Джонсоном равнять Мишустина никак не приходится.

Но и второй вопрос, не менее пикантный: а как, собственно, Мишустин заразился? Про Джонсона как раз в этом плане все было понятно: Джонсон ведь с самого начала позиционировал себя почти как "ковидо-диссидент", он словно нарочно лез "в самое пекло" - постоянно встречался с избирателями и даже больными (!), жал всем руки, лез чуть ли не целоваться, ездил по стране, участвовал вживую (а не из бункера, как Путин) во всяких сборищах - в общем, когда его "накрыло", никто не удивился.

А Мишустин?! Про него самый парадокс в том, что он-то как раз НИКУДА не лез! Наоборот - все околокремлевские лизоблюды недоумевают и говорят, что Мишустин уже, почитай, месяц как находился в добровольной самоизоляции - никуда не ездил, ни с кем не встречался, совещания - как Путин, по видеосвязи... Как он умудрился подхватить вирус?

Другими словами - а болеет ли он на самом деле? Или его болезнь - "дипломатическая"?

Может быть, старика Мишустина просто таким образом убирают с доски? Типа - порулил, дай другому, а "болезнь" - всего лишь удобный повод?

Темное и мутное дело, как и все в росвласти. Впрочем, должность премьера в РФ - настолько незначительная и бессмысленная, что долго судить и рядить нет никакого резона. Разве что надо пожелать "премьеру" здоровья - оно ему в любом случае понадобится. Быть петрушкой в БД - работа вредная".

Егор Седов:

"Я желаю выздоровления всем, кто имел несчастье заразится этим коронавирусом. Но окажется интересным сравнить поток лучей сочувствия Борису Джонсону с тем, который будет в России сегодня-завтра... или не будет вообще?

Последнее - вероятнее.

Хотя ведь речь идет и в одном, и в другом случае о премьер-министрах..."

Он же:

"Интересно, если у Мишустина реальный, а не "политический" ковид, то появляются вопросы.

Возможно, он ездил на шашлыки?

Или же он гулял по улицам? Может, еще и с компанией?

А может быть, он, "совершенно без необходимости", хотел 15 апреля утром пробраться в московское метро, а там - совершенно по необходимости (ну, извинений же не последовало, голов не полетело), - шла тотальная проверка пропусков?

Ах, нет?

Значит, оказывается, страшное ковидло распространяется и как-то еще. Наверное, все-таки, в закрытом помещении его заполучить проще, чем гуляя по парку или лесопарковой территории.

Но это - часть проблем.

Проблема номер два существовала еще при СССР до уханьского гриппа, цветет сейчас... Ее бы сейчас за ушко, на солнышко, да и разобраться...

Я имею в виду начальственное убеждение, что в болезни виновен больной. Причем идет это "обвиняя жертву" от самого мелкого начальства, контактирующего с простецами.

И вот с этим надо бы разобраться всерьез.

Сюда относится многое - от запугиваний по ТВ до отношения к хронически болеющим слишком молодого возраста как к "симулянтам".

Так вот, для начала - Мишустина не виноватят в том, что у него ковид?

Вот и остальных виноватить нечего!"

Леонид Санкин:

"Посмотрел как больной коронавирусом Мишустин бодро докладывает,сидя без маски, Путину о том,что он заболел. Он такой радостный, что создаётся впечатление что у него выявили триппер, а не коронавирус".

Кирилл Шулика:

"А вообще болезнь Мишустина наполняет всю политическую конструкцию борьбы с эпидемией.

Путин ведь дал полномочий правительству и губернаторам, а сам остался заниматься стратегией и раздачей поручений, исполнять же их и отвечать головой должны были другие. И поэтому, кстати, был подписан совершенно юридически необязательный указ про Белоусова. Но Белоусов, можно что угодно подписывать, является фигурой технической. Поэтому теперь за действия федеральной власти придется отвечать лично Путину. На повестке дня - самая сложная задача за двадцать лет, а именно как вывести страну из карантина так, чтобы не было всплеска заболеваний и не грохнулась экономика из-за неизбежных ограничительных мер.

Скажу честно, я бы на месте Мишустина тоже заболел бы. Но тут я не имею в виду, что он не болеет. Как раз болеет. Я обратил внимание сразу, что он очень плохо выглядит.

Россия должна прожить такое интересное время и Путину, видимо, суждено отвечать за обнуление".

Эдуард Резник:

"Не исклучается, что никакой Мишустин никаким коронавирусом не заболел. Обычно болезни таких деятелей - тайна за семью печатями. Если болезнь фейковая - она оправдывает бездействие, оправдывает изоляцию, а также делает начальника героем фронта. Ещё одна полноценная причина для недоверия - бесстыдство и лживость этой прожжённой власти, а также её склонность к спектаклям".

Вера Афанасьева:

"Желтый костюм был только один.

Мишустин заразился коронавирусом и временно сложил полномочия премьера.

Недолёт..."

Дмитрий Колезев:

"Интересно, какие сейчас меры безопасности в Ново-Огарево (или где там Путин). Предположу, что несколько недель назад весь обслуживающий персонал, охрану и помощников должны были наглухо изолировать вместе с президентом, исключив всякие контакты с внешним миром. Вероятно, там должна быть своя бригада медиков и какая-то мини-лаборатория, которая делает тесты на коронавирус, чтобы не нужно было вывозить образцы. И связь с внешним миром через шлюз с тотальной дезинфекцией. Ну, то есть по логике вещей должны были так сделать, а как там на самом деле устроено — прочитаем потом у кого-нибудь в мемуарах.

А с другой стороны — вот, на днях МЧС-овец Зиничев к Путину приезжал и сидел рядом. А общался ли Зиничев с Мишустиным в последнее время?"

Он же:

"Читатель обратил внимание что, 15 апреля "МБХ Медиа" со ссылкой на Центр "Досье" писало о якобы существующей АП-шной аналитичке, где предлагались разные сценарии информационного сопровождения коронавируса, в том числе там был такой пункт:

"В случае заболевания одного из высокопоставленных чиновников" авторы предлагают использовать "кейс Бориса Джонсона" и создать "подобие реалити-шоу, показывающего, что чиновник лечится в той же Коммунарке, на общих основаниях, так же, как и все. Показать равенство перед лицом болезни, близость и человечность власти".

Егор Алексеев:

"У премьера Мишустина обнаружен коронавирус.

В автобусе в "час пик" ездил без перчаток?

Маски не хватило?

Яички в храме освящал?

Или все-таки шашлычки?"

Телеграм-канал «СерпомПо»:

"Не успел Мишустин заболеть, тут же начались спекуляции, что он на пост премьера больше не вернется. Мало пандемии, падения цен на нефть, так еще и коронавирусом заразился. И где только подцепил, если якобы ограничивал все контакты уже несколько недель.

В том, что заболел, ничего удивительного нет. И в Белом доме, и в АП, по слухам, полно заражений. И вчерашняя новость про Кириенко, у которого первый тест на ковид был положительным, лишь одна из утечек о реальном самочувствии нашей элитки. Это еще одно объяснение жесткой изоляции Путина: ему-то уж точно известно, кто здоров, кто болен.

А рассуждения, что Путина может испугать невезучесть Мишустина, при кажущейся бредовости не лишены основания. Вдруг не только премьер сел "не на тот стул"? И невезучесть заразна?

Путина, которому 20 лет просто сказочно фартило, такое неожиданное крушение всего не может не пугать".

Ольга Кортунова:

"В итоге власть в РФ настолько стала валяться на земле, что бедные путинские чиновники в поисках сильной руки потянулись к Навальному. А Захарова его даже на дебаты вызвала, тем самым окончательно легализовав в официальном информационном поле... Дедушка в бункере боюсь этого не переживет и его хватит инсульт в попытках произнести ненавистную фамилию.

Читаю утренние новости с открытым ртом, пытаясь рукой нащупать на полу выпавшую челюсть".

Телеграм-канал "Запретное мнение":

"Михаил Мишустин, который в первые месяцы своего премьерства не запомнился вообще ничем, став, пожалуй, самым "серым" 2 лицом государства в истории РФ, пытается реабилитироваться и всё же принести Кремлю хоть какую-то пользу.

Его так называемая "болезнь", о которой он очень театрально сообщил именно в разговоре с "Обнулённым НедоГарантом", способна принести властям сразу несколько приятных бонусов.

1) Происходит данное представление на фоне усталости населения от мутной и весьма сомнительной "самоизоляции", которая помножила личные денежные запасы большинства семей на 0.

А тут представитель высшей власти вдруг тоже подхватывает "страшнейшую болезнь в мировой истории" и раз уж сами "господа" страдают, то холопам явно надобно терпеть и не ныть.

2) "Заболел" Мишустин накануне майских праздников, в которые обещают хорошую погоду, а Кремль поставил задачу любой ценой удержать граждан под домашним арестом, как минимум до 11 мая.

Опять же, когда сам барин захворал и слёг в больницу — сидеть на диване становится как-то проще и спокойнее.

3) Из кейса с "заболеванием" Мишустина могут разыграть целое показательное шоу, в котором Премьер будет лежать в одной палате с простыми гражданами, а в какой-то момент даже окажется на грани жизни и смерти, но благодаря чудесам отечественной медицины и, естественно, молитвам любителя яхт и часов "Rolex" патриарха Кирилла — будет спасён.

Вот так из серого гадкого утёнка за пару недель Мишустин способен превратиться в белого лебедя кремлёвской PR-кампании".

Эль Мюрид:

"Возникает любопытная ситуация. Если завтра у нас президент станет недееспособным, то уполномочен ли и.о. премьера на конституционное занятие должности и.о. президента? И если третье лицо (председатель Госдумы, если не ошибаюсь) заявит свои права, а и.о.премьера их не признает, то что будет на выходе?

ПС, Впрочем, о конституцию только в этом году столько раз вытерли ноги, что разом больше, разом меньше - уже все равно. Правило только одно - никаких правил".


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