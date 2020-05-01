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«Учителя-предметники ходят в гимназию раз в три дня»

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  • 1.05.2020, 12:46
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«Учителя-предметники ходят в гимназию раз в три дня»

С чем пришлось столкнуться белорусским школам во время эпидемии коронавируса.

Во времена коронавируса одним из самых незащищенных общественных институтов оказалась школа. Всемирной организация здравоохранения рекомендует перейти на дистанционное обучение, но в белорусском Кодексе об образовании такого понятия не существует. А министр образования Игорь Карпенко, когда родители и учителя не довольны, что дети в разгар пандемии ходят в школу, отвечает так:

- Почему школы не закрыли? А что, школа сегодня единственный институт в нашем государстве, который работает в этих условиях? У нас работают предприятия, организации, заводы, фабрики. Так что, школа должна была закрыться и создать родителям дополнительные проблемы? - заявил Карпенко.

Журналисты kp.by поинтересовались у учителей, родителей и школьников, как сегодня выглядит обучение и с какими сложностями они сталкиваются.

Мнение педагогов:

«Из параллели 11-х классов - 3 человека, из 8-х - ни одного!»

- Мы сейчас работаем на два фронта, - говорит учитель-предметник Ирина Викторовна. - Утром проводила уроки, прибежала, перекусила, а сейчас сяду за компьютер . В гимназии детей мало. Из трех классов выпускников - трое, из параллели 8 класса - ни одного!

Ирина Викторовна рассказывает, что педагоги-предметники по очереди ходит в гимназию.

- Получается раз в три дня. Остальное время работаем из дома: ноутбук перед глазами, телефон под рукой. Используем Zoom. Слышу- вижу детей, работаем с ними, как на обычном уроке, - делится учитель. - Я уже привыкла, мне удобно, да и ребята втянулись. В группу сбрасываю задания. Во время такого урока, работая с детьми не первый день, вижу, кто готов хуже, кто лучше. Тем, у кого получается пока не очень хорошо, прошу выслать письменную работу. Сочинения высылают мне на почту, я их распечатываю, выставляю отметки.

Конечно, вначале было непросто, а сейчас нормально, ничего страшного нет. И даже работа с теми учениками, у кого есть проблемы, мне кажется, выстраивается даже лучше, чем в обычное время. Они чувствуют контроль - мой и при необходимости родителей. Все вошло в свою колею, все у нас и с помощью IT-технологий получается. Конечно, бывает и такое, что кого-то на таких виртуальных уроках нет, но тогда этот человек выполняет все задания самостоятельно, а я смотрю, как получилось.

О своей работе рассказывает и еще один учитель из Минска, но не так радужно.

- Отношение учеников и родителей разное. Те ребята, кто хорошо учился и старался раньше, и сейчас ответственно относятся, где бы они ни были. А бездельники, конечно, отлынивают.

Некоторые так заинтересованы в хороших оценках, что готовы выучить стихотворение, записать видео и прислать в вайбере. Сложнее всего начальной школе, там много материала приходится высылать в вайбере.

По статистике, которую приводили в Минобре, в начале четверти вернулись не меньше 40% учеников, и количество, по словам ведомства, растет. Но учителя то и дело рассказывают о том, как в классе учится меньше пяти человек.

- В одном из классов ходит вообще один ученик, - продолжает педагог. - Его мама говорит: «О, хорошо, ты как к репетиторам ходишь, только бесплатно». В основном родители думают в таком ключе: дети почти не болеют, так что пусть идут в школу. Плюс кормят в столовой, как и раньше. Родители спокойны, что дети не голодные. Но сидят дети в столовой на дистанции 1,5 метра. Хотя им об этом надо постоянно напоминать.

Мнение родителей:

«Если раньше мама и папа сидели рядом и делали домашнее, сейчас тяжело»

- Мы сына-четвероклассника в школу не отправляли и нам нормально, - рассказывает минчанка Алина Тумарович. - Но возникают вопросы по поводу аттестации. Была информация о том, что три четвертные оценки будут делить на 4, чтобы вывести годовую, - это плохо. С учебой дома у нас проблем нет. Если возникают вопросы, учительница всегда отвечает. В начальной школе родители и сами в состоянии объяснить ребенку материал.

Еще многое зависит от того, как раньше выполняли домашние задания. Если родители сидели рядом и делали все вместе, то, конечно, сейчас тяжело. Если ребенок самостоятельно выполнял (как мой), проблем не возникает.

Делится историей и мама студента колледжа.

- На днях сын вернулся из колледжа раньше обычного и сказал, что их отпустили по домам - у одного учащегося нашли коронавирус, - рассказывает юрист Наталья Некрашевич. - Ждем уже четыре дня - никаких известий от кураторов и администрации. Занятия по удаленке почти никто не проводит. Сын шатается по улице или сидит дома в компьютере. Ничего хорошего в этом не вижу - пусть бы организовали нормально учебу дистанционно. Мы изначально были за карантин. Теперь неизвестно, что будет: может, наша и другие семьи слягут от пневмонии из-за одного больного мальчика.

Мнение школьницы:

«Каждый день получаем маршрутный лист с заданиями»

- Я в школу не пошла после каникул и учусь из дома, - рассказывает одиннадцатиклассница Вера. - Во время длинных весенних каникул у нас была так называемая пробная неделя: мы осваивали электронную платформу, на которой сейчас работаем. Расписание занятий - в электронном дневнике: когда конференция на zoom , когда самостоятельная работа...

Вера рассказывает, что каждый день она получает «маршрутный лист с заданиями».

- Там все четко прописано, что необходимо сделать, - уточняет выпускница. - Когда мы только начали так работать, то в начале виртуального урока нам высылали файл с заданием, которое надо было выполнить за 45 минут и отправить учителю. Это, наверное, делали для того, чтобы мы не расслаблялись. Сейчас обычно прописывают дедлайн - к этому времени работа должна быть сделана и отправлена.

На вопрос о сложностях Вера отвечает так:

- Я быстро все поняла и мне не сложно. Главное все делать вовремя и не тянуть кота за хвост, выполняя задания. С друзьями из класса общаемся в чате в вайбере и по видеосвязи. Мне из дома хорошо учиться и точно безопаснее, потому что до школы мне добираться с двумя пересадками на общественном транспорте, а в классе 25 человек.


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