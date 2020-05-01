Мэр Праги: Почему посольство РФ бежит в сторожку с площади имени бывшего вице-премьера? 4 1.05.2020, 12:59

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Зденек Гржиб

Политик рассказал о «рициновом» скандале и переезде российского консульства.

Мэр Праги Зденек Гржиб и главы нескольких пражских районов теперь находятся под охраной полиции. Это произошло после того, как стало известно, что некий россиянин под дипломатическим прикрытием якобы собирается отравить их рицином.

В интервью "Настоящему Времени" Зденек Гржиб прокомментировал серию последних скандалов в российско-чешских отношениях: "рициновое" дело, демонстративный переезд посольства РФ в Праге после переименования площади, где оно находится, в честь Бориса Немцова и демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

– Я могу подтвердить: у меня действительно сейчас есть полицейская охрана. Она появилась в районе католической Пасхи, но когда ее отзовут, пока неизвестно. К сожалению, о причинах и формате этой охраны я не могу говорить.

– Можете ли вы прокомментировать информацию из статьи издания Respekt? Действительно ли сотрудник российского ГРУ приехал в Прагу?

– К сожалению, я не могу прокомментировать эту информацию и информацию о причинах появления у меня охраны. Однако я могу сказать, что примерно месяц назад я подавал заявление о преступлении, потому что за мной следили у моего дома. Если выяснится, что эти вещи каким-то образом связаны, это будет означать, что риску подвергается и моя семья. А это большая проблема.

На мой взгляд, очень важно сказать, что я однозначно продолжаю придерживаться своих взглядов и я не считаю возможным уступать, даже если есть какая-то угроза. Это мой долг как избранного политика – защищать свободу выражения. Не только свою, но и всех граждан.

Чешское издание Respekt со ссылкой на свои источники сообщило, что около трех недель назад в Прагу из России прибыл мужчина с российским дипломатическим паспортом. Его встретила машина диппредставительства и отвезла в посольство. По версии издания, в портфеле мужчины мог находиться рицин – это смертельный яд, в шесть тысяч раз сильнее цианистого калия. Посольство России в Чехии назвало публикацию "вопиющими и лживыми инсинуациями". Чешский МИД, в свою очередь, подтверждает приезд российского дипломата с аккредитацией. Но российское посольство опровергает и это: по их словам, никто из их сотрудников с середины марта в Прагу не прилетал.

– У пражских властей сейчас дипломатический конфликт с российским посольством. Ожидаете ли вы какие-нибудь провокации в связи с приближающимся Днем победы во Второй мировой войне?

– Разумеется, это момент, когда мы будем вспоминать окончание Второй мировой войны спустя 75 лет. И это время, когда мы должны будем резюмировать некоторые исторические факты. Например, Пражское восстание, о котором многие годы не вспоминали. Всегда подчеркивалась роль Красной армии, хотя часть Чешской республики освободили союзные войска, а в Праге произошло Пражское восстание.

В декабре 2019 года совет района Прага-Ржепорые одобрил памятник власовцам. Посольство РФ заявило о "кощунстве", Путин – о "позоре коллаборационистов".

– Вы поддерживали решение Ондржея Коларжа о демонтаже памятника маршалу Коневу?

– Это полностью решение округа Прага-6. Я его прекрасно понимаю: на памятник несколько раз в прошлом нападали вандалы. Ведь маршал Конев – очень противоречивая фигура: он допустил бомбардировку Млада-Болеслава, хотя там было много мирных жителей, – просто чтобы немцы не попали в американский плен. Но есть и другие проблемы: кровавое подавление восстания в Венгрии в 1956-м, его роль в строительстве Берлинской стены.

Я понимаю и уважаю решение Праги-6: они просто не хотят, чтобы там был этот памятник. В том числе потому, что не хотят платить за его постоянную чистку.

Памятник маршалу СССР Ивану Коневу в Праге снесли 3 апреля. Посольство РФ назвало это "вандальскими действиями".

– А почему вы приняли решение переименовать площадь, на которой находится российское посольство в Праге?

– Это была петиция граждан, в которой они просили о переименовании. Мы обратились в соответствующий орган – комиссию по переименованию. Там сказали, что нет никакой проблемы – ни административной, ни технической. Название не повторяется – площадь Бориса Немцова заменяет площадь Под Каштанами, прилегающая улица сохраняет название. На этой площади никто не зарегистрирован, а значит, [никто не] должен менять документы. Поэтому не было никаких причин не переименовать.

Должен сказать, я не понимаю реакцию российского посольства. Они переехали со своей виллы в сторожку, которая находится по другому адресу. На мой взгляд, непонятно, что их к этому привело, ведь и сам Владимир Путин говорил, что организаторы подлого убийства Бориса Немцова должны быть наказаны. И я не понимаю, почему посольство бежит с площади, которая носит имя бывшего вице-премьера.

Конфликт между пражскими властями и посольством России в Чехии длится уже несколько месяцев. И демонтаж памятника маршалу Коневу, и переименование площади, и установку таблички в честь бойцов Русской освободительной армии МИД России считает частью "беспочвенных нападок на Россию и ее дипломатическое представительство в Праге".