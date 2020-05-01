Как насекомые становились героями войны 1.05.2020, 13:30

Энтомологическое оружие — впервые было использовано еще в античные времена.

Правда, серьезных масштабов его разработка достигла лишь в XX веке, и тогда же она постепенно сошла на нет. Тем не менее, насекомые на войне успели снискать себе поистине чудовищную славу, пишет «Популярная механика».

«Гранаты» из скорпионов — один из древнейших прецедентов, имевший место около двух тысячелетий назад. Римский император Септимий Север в походе на Месопотамию был вынужден остановиться перед крепостью Хатрой, окруженной неприступными стенами. Вместо прямого штурма римляне начали собирать ядовитых скорпионов и закидывать ими защитников. Вряд ли это убило многих воинов Хатры, но в качестве психологической атаки сработало и вынудило крепость сдаться.

Пчелиные ульи

Пчелиные ульи использовались как импровизированные бомбы теми же римлянами, а затем и множеством других народов с древних времен до наших дней. Например, во время второй итало-эфиопской войны (1935−1936 годы), эфиопские партизаны умудрялись бороться с помощью пчел против итальянских танков. Удачно заброшенный в танк улей превращал танк в ловушку — экипажу ничего не оставалось, кроме как эвакуироваться.

Были и другие виды «пчелиного оружия». Самым простым и небезопасным из подобных примеров можно назвать тактику нигерийского народа тив — они помещали пчел в деревянные трубы, а затем буквально выдували их на врага. Более оригинальный и надежный метод использовался в средневековых замках Англии, Шотландии и Уэльса — в стенах крепостей целенаправленно создавались условия для размещения пчелиных семей. В мирное время пчелы спокойно собирали мед, а в случае осады замка накидывались на нападавших, защищая собственный дом.

Пчелы-«нюхачи»

Пчелы-«нюхачи» возникли совсем недавно, когда было обнаружено, что эти насекомые обладают великолепным обонянием. Особые «отряды» пчел могут использоваться как для обнаружения наркотиков на таможне, так и для саперных работ. Биологи из Хорватии уверены, что пчелы смогут находить мины значительно успешнее, чем натренированные собаки или даже электронные устройства. Пожалуй, это самый мирный из возможных вариантов военного применения насекомых.

Блохи как энтомологическое оружие

Блохи как энтомологическое оружие кажутся не столь опасными, как пчелы, но на деле все совсем иначе. Во время Второй мировой войны Япония использовала зараженных чумой блох, сначала проверяя их на пленных, а затем рассеивая с помощью специальных бомб над территорией Китая. В результате вспыхнувших эпидемий погибло около 500 тысяч человек.

Насекомые-киборги

Насекомые-киборги, управляемые на расстоянии, являются оружием разведки, а не убийства, но в любом случае служат целям войны. Вживив в мозг насекомого электроды, можно получить работающего «жучка» в прямом смысле этого слова.

Комары с желтой лихорадкой

Комары с желтой лихорадкой также помещались в бомбы во время испытаний в США в 1950-х годах. Они считались крайне перспективным оружием в случае войны с СССР, так как желтая лихорадка в Союзе не являлась распространенной болезнью, и иммунизация не проводилась.

Колорадский жук

Колорадский жук в качестве оружия, конечно, не был способен навредить врагам напрямую, но сожрать их посевы — более чем. Эксперименты с ним проводились в нацистской Германии, а затем, возможно, и в США.

Мухи

Мухи, переносящие холеру, также применялись японцами во время Второй мировой. Они показали меньшую эффективность, чем чумные блохи и в основном держались в качестве запасного варианта.

Малярийные комары

Малярийные комары разрабатывались в нацистской Германии в качестве биологического оружия и испытывались в концентрационных лагерях. Документы об этом были представлены публике лишь в 2013 году в публикации журнала Endeavour. К счастью, до реального применения малярийных комаров дело не дошло.

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