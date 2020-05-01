Дмитрий Навоша: Большинство в Беларуси усатому харизматику давно не верит 2 1.05.2020, 13:36

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Дмитрий Навоша

Белорусская экспонента все еще загибается вверх.

Об этом пишет генеральный директор Sports.ru и Tribuna.com Дмитрий Навоша в «Фейсбуке»:

- Как-то так вышло, что Лукашенко вначале банально забил на эпидемию, а возразить вокруг некому. И уже потом, недели спустя, из его узколобости придворные идеологи сбацали все эти концепции: «Беларусь – не истеричная барышня-подросток, закрывшая лицо под маской, а гордая республика-партизанка» и «гнем свою линию». (Посмотрите на видео совершенный в своей пхеньяно-туркменскости образец).

Эта линия представляется вашему вниманию на графике.

Беларусь сейчас – в числе европейских лидеров по темпам прироста заболевших. По абсолютному количеству заболевших Беларусь обошла все страны Восточной Европы, кроме России – даже те, что больше вчетверо, Украину и Польшу. Читать и смотреть истории о не обеспеченных необходимым медиках, неучтенных смертях, тотальном замалчивании уже нет никаких сил. Но не читать не получается – часть этих историй уже из городов и с соседних улиц моих родителей, других родственников, друзей и коллег.

У всех в мире сегодня полно своих проблем, несчастий и катастроф, чтобы хватало эмоций на чьи-то еще. Но вас же зацепил своей жутковатой реалистичностью сериал «Чернобыль» – взгляните, как перед вами в прямом эфире устраивают еще один. Знакомый сетап пережившего свое время, выдохшегося совка, ингредиенты те же – косность, тупость, ложь, страх. Хватает и героизма – те же врачи и помогающие им простые люди (еще в марте шерил тут инициативу сбора денег на средства защиты – в итоге такими инициативами даже в небогатой стране собрали более $2 млн).

Все время вижу «Швецию и Беларусь» через запятую, некоторые их зачем-то кладут на одну полку. Ну комон, в Швеции хотя бы отменили массовые мероприятия (а в Минске все еще репетируют Парад Победы). В Швеции прямо и много рассказывают людям о рисках вируса – а не постоянно их отрицают и не называют его «психозом». Не говоря уже о шведской информированности о способах защиты. Лукашенко же отчитывает школьников, надевающих в класс маски, как он говорит – «намордники».

Я был в марте и в Беларуси, и в Литве. На фоне лукашенковского малахольного бахвальства Литву на моих глазах аккуратно и быстро, буквально одним днем прикрыли на карантин при всего-то 8 выявленных к тому моменту случаях заражения. Сейчас Литва уже открывается снова, как те же Чехия, Австрия, Польша и т.д. А белорусская экспонента все еще загибается вверх.

Большинство в стране усатому харизматику давно не верят и пытаются защищаться, как могут. Но и доверчивых тоже ужасно жалко. Это же его последний электорат, за что с ними так (белорусское ноу-хау – полностью рисуемые голоса, – позволяет не париться даже в год выборов). Ложь убивает. Страх, косность – убивают.