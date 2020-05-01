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Белорусы должны банкам 14,8 миллиардов рублей

  • 1.05.2020, 13:55
Белорусы должны банкам 14,8 миллиардов рублей

В марте прирост был максимальным за последние месяцы.

На 1 апреля общий объем задолженности физлиц по потребительским кредитам составил 14 миллиардов 871,2 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем эта сумма увеличилась на 433,6 миллиона рублей. В этой сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость и авто, а также карты рассрочки, пишет tut.by.

Мартовский кредитный прирост оказался самым заметным за последние месяцы. Например, за январь задолженность белорусов перед банками выросла на 109,3 миллионов рублей, а за февраль — на 175,4 миллиона. По сравнению с началом года кредитная задолженность белорусов перед банками выросла на 718,8 миллиона рублей, с 1 апреля прошлого года — на 2 миллиарда 898,5 миллионов рублей.

На потребительские кредиты приходится 5 миллиардов 838,7 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем эта сумма увеличилась на 284,8 миллиона рублей, с началом года — на 357,7 миллионов, с апрелем прошлого года — на 1 миллиард 277 миллионов рублей.

Задолженность белорусов по кредитам на недвижимость на 1 апреля составила 8 миллиардов 933,8 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем эта сумма выросла на 150,4 миллиона рублей, с началом года — на 366 миллионов, с прошлым годом — на 1 миллиард 522,8 миллиона рублей.

Общая кредитная задолженность физлиц преодолела отметку в 14 миллиардов рублей в январе 2020 года, в 13 миллиардов рублей — в сентябре 2019 года, 12 миллиардов рублей — в мае, 11 миллиардов — в ноябре 2018 года, а 10 миллиардов — в июне.

20 марта Нацбанк порекомендовал банкам из-за коронавируса предоставить населению кредитные каникулы, а вскоре после этого дал банкам еще одну рекомендацию — не поднимать проценты при увеличении срока или отсрочке платежей по кредитам. Также в последнее время многие банки временно приостанавливают кредитование или сокращают свои кредитные линейки. Также с 1 мая Нацбанк меняет некоторые подходы к кредитованию физлиц.


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