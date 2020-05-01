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Геннадий Федынич: Ни одна власть не устоит перед общей солидарностью людей труда

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  • 1.05.2020, 14:26
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Геннадий Федынич: Ни одна власть не устоит перед общей солидарностью людей труда
Геннадий Федынич

Лидер профсоюза РЭП выступил с первомайским обращением.

Лидер независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич призвал граждан Беларуси «объединить усилия по защите своей жизни». Сайт praca-by.info публикует его заявление:

- Уважаемые коллеги, члены профсоюза, граждане Республики Беларусь!

Впервые за 130 лет День международной солидарности трудящихся во всем мире не отмечается крупномасштабными митингами и маевками. Виной тому – коронавирус.

В Беларуси этот день переименовали в День труда. Когда труд в радость, тогда и жизнь в радость. За последние 25 лет люди труда утратили самое главное – рабочую солидарность. Власти занимаются псевдосохранением экономики, совершенно игнорируя самое ценное, что есть у человека, – здоровье и жизнь. Пришло время людям труда объединить усилия по защите своей жизни, жизни своих близких и родных, по защите социально-экономических прав.

Это только начало кризиса. Ведь будут сокращения рабочих мест, будет проблема с выплатой заработной платы и пенсий – мы только в начале этого трудного пути. Ни одна власть не устоит перед общей солидарностью людей труда. Нам предстоит добиться того, чтобы пособие по безработице было на уровне минимального потребительского бюджета; нам предстоит добиться изменений в пенсионной реформе, отмены декретов №№29, 5 и декрета о тунеядцах. Нам всем вместе предстоит сделать конкретные шаги для улучшения благосостояния своих семей, детей и внуков.

Мы должны стать неравнодушными к проблемам и жизненным трудностям друг друга. Когда мы поймём, что чужой боли не бывает, – успех нашим общим действиям обеспечен.

Будем вместе!


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