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Новое открытие позволяет считать, что на Марсе была жизнь

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  • 1.05.2020, 14:31
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Новое открытие позволяет считать, что на Марсе была жизнь

В марсианском метеорите разглядели следы азотной органики.

Специалисты из Токийского технологического института и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) работали с марсианским метеоритом, найденным в Антарктиде в 1984 году. Они обнаружили в нем следы молекул органики, похожие на аминокислоты и другие азотосодержащие вещества. Это позволило предположить, что четыре миллиарда лет назад на Марсе могла быть жизнь. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Эксперты исследовали метеорит под названием ALH 84 001 — в нем сохранились карбонатные минералы оранжевого цвета возрастом около четырех миллиардов лет. Этот метеорит проверяли и раньше, но из-за технических ограничений тогда не вышло определить содержание в нем азота — элемента, необходимого для зарождения жизни. Сейчас ученым удалось доказать, что азот все-таки содержится в исследуемом марсианском органическом веществе.

Судя по спектру азотистых форм органики из марсианского метеорита, эти соединения, скорее всего, представляют собой производные пиррола — вещества, молекулы которого являются важным компонентом хлорофилла, гемоглобина и ряда других биологически важных соединений. Вдобавок ученые не исключают, что в материи ALH 84 001 могут быть амины, имины и ряд других органических веществ.

Ученые говорят, что все это позволяет предположить: ранний Марс был намного больше похож на Землю. «Существует два возможных объяснения нашего открытия. Либо эти вещества сформировались на Марсе, либо попали на его поверхность извне вместе с метеоритами и кометами. Так или иначе это говорит о том, что ранний Марс был больше похож на Землю и был не красной, а голубой планетой», — заявил планетолог из Токийского технологического института.


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