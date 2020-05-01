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Коронавирус распространяется по вузам, школам и детским садам Беларуси: новые данные

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  • 1.05.2020, 14:37
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Коронавирус распространяется по вузам, школам и детским садам Беларуси: новые данные

В Минске и регионах появляется все больше очагов COVID-19.

Коронавирус распространяется по вузам, школам и детским садам. Журналисты телеграм-канала "Баста" собрали новые данные из разных городов Беларуси.

Бобруйск

"Коронавирус подтверждён у одного из учеников старших классов в средней школе №28 города Бобруйска. Классный руководитель не сообщала администрации информацию о подозрении на коронавирус, полученную от родителей, несколько дней. В результате, после получения положительного теста у ребенка, на самоизоляцию было отправлено 6 учителей. У них взяты анализы на коронавирус", - сообщает читатель канала.

"В детском саду №51 Бобруйска обнаружен коронавирус у ребёнка. Тест положительный. Группа на карантине", - пишет житель города.

Боровяны

Средняя школа №2 на улице 40 лет Победы в Боровлянах Минского района. Заразились коронавирусом два ученика. 5 и 8 классы", - сообщает подписчик канала.

Гомель

"Детский сад №128. Несколько сотрудников с подтвержденным анализом. Среди зараженных – медсестра. В саду провели дезинфекцию. Все группы работают", - сообщает подписчик.

Гродно

"Две недели назад из общежития №3 Гродненского государственного медицинского университета забрали студентку. Тогда у нее было подозрение на коронавирус. Сразу изолировали её группу. Студентов перевели на удаленку. Студентка подрабатывала в детской поликлинике медсестрой. Сейчас врач, с которой она работала, тоже заболела. Все педиатрическое отделение – контакты первого уровня", - пишет жительница Гродно.

Минск

"Больше недели назад в родительском чате детского сада №447 который находится на улице Заславской в Минске, сообщили, что в саду обнаружен очаг коронавируса", - пишет читатель канала.

В минской средней школе №140 мама одного из учеников 7 класса заражена коронавирусом. Работает врачом. Все дети этого класса являются контактами второго уровня, ни у кого не берут тест на Covid-19. Информация о заболевшей маме и ученике тщательно скрывается", - сообщает подписчик канала.

"В Белорусском государственном университете физической культуры две сотрудницы кафедр заражены, госпитализированы и находятся на аппарате ИВЛ. Руководство запрещает "распускать слухи", - пишет сотрудница университета.

От "двусторонней пневмонии" скончалась преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания Белорусского государственного университета физической культуры", - сообщает другой источник в вузе.

Рогачев

"Детский сад №5 в городе Рогачев Гомельской области закрыт на карантин. У воспитателя обнаружен короновирус", - сообщает житель Рогачева.

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