Зеленский рассказал, как украинцы изменились во время пандемии 2 1.05.2020, 15:44

1,791

Президент Украины заявил что майские праздники – это последние из «опасных выходных».

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями Кабинета Министров и государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, постепенное смягчение карантинных ограничений в стране. Об этом 1 мая сообщает сайт Офиса президента, пишет "Гордон".

Во время совещания шла речь о том, что майские праздники – это последние из "опасных выходных", которые могут способствовать скоплению людей. Чтобы предотвратить это, в парках будут дежурить полицейские патрули.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что из более 7 тыс. граждан, которые въехали в Украину за прошедшие сутки, 65% установили приложение "Дій вдома". Оно помогает гражданам проходить режим самоизоляции во время карантина. Человека в изоляции в течение дня проверяют с помощью отправки сообщений, на которые он должен ответить в течении 15 минут с момента их получения. Для определения местоположения гражданина используются сделанные им фото и геолокация.

"Мы видим, что украинцы становятся более сознательными и быстро принимают нововведения и современные подходы, чтобы обезопасить себя, родных и окружение. В основе приложения – лучший зарубежный опыт. Уверен, он поможет украинцам более комфортно проходить самоизоляцию во время карантина", – подчеркнул Зеленский.