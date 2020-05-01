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Зеленский рассказал, как украинцы изменились во время пандемии

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  • 1.05.2020, 15:44
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Зеленский рассказал, как украинцы изменились во время пандемии

Президент Украины заявил что майские праздники – это последние из «опасных выходных».

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями Кабинета Министров и государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, постепенное смягчение карантинных ограничений в стране. Об этом 1 мая сообщает сайт Офиса президента, пишет "Гордон".

Во время совещания шла речь о том, что майские праздники – это последние из "опасных выходных", которые могут способствовать скоплению людей. Чтобы предотвратить это, в парках будут дежурить полицейские патрули.

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что из более 7 тыс. граждан, которые въехали в Украину за прошедшие сутки, 65% установили приложение "Дій вдома". Оно помогает гражданам проходить режим самоизоляции во время карантина. Человека в изоляции в течение дня проверяют с помощью отправки сообщений, на которые он должен ответить в течении 15 минут с момента их получения. Для определения местоположения гражданина используются сделанные им фото и геолокация.

"Мы видим, что украинцы становятся более сознательными и быстро принимают нововведения и современные подходы, чтобы обезопасить себя, родных и окружение. В основе приложения – лучший зарубежный опыт. Уверен, он поможет украинцам более комфортно проходить самоизоляцию во время карантина", – подчеркнул Зеленский.


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