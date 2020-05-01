закрыть
1 мая 2020, пятница, 17:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Минский врач — памяти коллеги: Сколько еще все мы это будем терпеть?

20
  • 1.05.2020, 15:58
  • 10,240
Минский врач — памяти коллеги: Сколько еще все мы это будем терпеть?
Илья Лемеза
Фото: mrt.by

Крик души Эмилии Мезиной.

Экс-главврач частного медицинского центра, где работал Илья Лемеза, написала проникновенный пост памяти – крик души, пишет «Салiдарнасць».

– Густой мужской голос и заразительный смех. Добрые глаза и большие руки. Сердце, открытое для других..., – пишет Эмилия Мезина. – Вот так я и запомню своего доктора, коллегу и друга Илью Ивановича Лемезу.

Он умер вчера (28 апреля). Дома. Не успев вызвать «Скорую». То ли сил не хватило. То ли постеснялся, не захотел отвлекать коллег «по пустякам».

В свидетельстве о смерти «неуточненная пневмония». Гроб закрытый.

В память о враче. Ненавижу всеобщее вранье! Тот, кто все это затеял, будет вечно гореть в аду.

Да, медики ведут борьбу и ходят по краю смерти. Да, все общество старается консолидироваться и помочь.

Зачем врать?! Сколько еще все мы это будем терпеть???

***

56-летний врач ультразвуковой диагностики умер 28 апреля в Фаниполе (Дзержинский район, Минская область), находясь в самоизоляции. Илья Лемеза работал в нескольких частных медицинских центрах в Минске, стаж работы – более 30 лет.

Похороны состоятся 1 мая. Как рассказала вдова Нашей Ниве, гроб будет закрытым, в свидетельстве о смерти написано «неуточненная пневмония».


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина