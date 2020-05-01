Минский врач — памяти коллеги: Сколько еще все мы это будем терпеть? 20 1.05.2020, 15:58

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Илья Лемеза

Фото: mrt.by

Крик души Эмилии Мезиной.

Экс-главврач частного медицинского центра, где работал Илья Лемеза, написала проникновенный пост памяти – крик души, пишет «Салiдарнасць».

– Густой мужской голос и заразительный смех. Добрые глаза и большие руки. Сердце, открытое для других..., – пишет Эмилия Мезина. – Вот так я и запомню своего доктора, коллегу и друга Илью Ивановича Лемезу.

Он умер вчера (28 апреля). Дома. Не успев вызвать «Скорую». То ли сил не хватило. То ли постеснялся, не захотел отвлекать коллег «по пустякам».

В свидетельстве о смерти «неуточненная пневмония». Гроб закрытый.

В память о враче. Ненавижу всеобщее вранье! Тот, кто все это затеял, будет вечно гореть в аду.

Да, медики ведут борьбу и ходят по краю смерти. Да, все общество старается консолидироваться и помочь.

Зачем врать?! Сколько еще все мы это будем терпеть???

***

56-летний врач ультразвуковой диагностики умер 28 апреля в Фаниполе (Дзержинский район, Минская область), находясь в самоизоляции. Илья Лемеза работал в нескольких частных медицинских центрах в Минске, стаж работы – более 30 лет.

Похороны состоятся 1 мая. Как рассказала вдова Нашей Ниве, гроб будет закрытым, в свидетельстве о смерти написано «неуточненная пневмония».