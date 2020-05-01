В Санкт-Петербурге у больниц установили контейнеры-рефрижераторы 25 1.05.2020, 16:10

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Фото: fontanka.ru

Российские власти уверяют, что это «для подстраховки».

В российском Санкт-Петербурге установлены восемь контейнеров-холодильников для временного хранения тел умерших, сообщила газета "Фонтанка" в четверг, 30 апреля. По ее сведениям, рефрижераторы появились у морга Второй городской больницы, в Госпитале для ветеранов войн и у некоторых других больниц.

В пресс-службе вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева заявили, что на сегодня в городе "достаточно мест в патологоанатомических отделениях и моргах, дефицита нет".

"Однако комитет по здравоохранению и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле проработали возможность размещения на территории семи стационаров и одного крематория мобильных холодильных установок на базе контейнеров-рефрижераторов для временного хранения умерших до захоронения",- цитирует "Интерфакс" представителя пресс-службы.

Установку мобильных рефрижераторов в пресс-службе назвали "некой подстраховкой" и отметили, что на данный момент она не нужна. В то же время было оговорено, что мобильные холодильные контейнеры предназначены не только для хранения тел умерших от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Согласно официальным данным за 30 апреля, с начала пандемии COVID-19 в Санкт-Петербурге инфекцию нашли более чем у 4000 человек. От заболевания, вызываемого коронавирусом, в городе скончался 31 человек, выздоровели 779.