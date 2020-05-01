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Жена заразившегося коронавирусом: Похоже, что на выявление контактов попросту «забили»

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  • 1.05.2020, 16:32
  • 4,233
Жена заразившегося коронавирусом: Похоже, что на выявление контактов попросту «забили»

Как на государственных предприятиях борются с COVID-19.

Об этом Telegram-каналу "Баста!" рассказывает жена одного из заболевших коронавирусом:

- Муж работает офисным сотрудником на одном из государственных предприятиях в Минске, - говорит она. - У него на работе коронавирусом заболел коллега и вся его семья. Муж был контактом первого уровня. У него взяли мазок, и только через неделю пришёл положительный результат на коронавирус. Он ходил на работу, но у него не спрашивали, с кем и когда он контактировал.

В кабинете из пяти человек симптомы заражения есть у трех. Их тоже никто и не собирается проверять как контакты первого уровня. То есть они могут ходить на работу и распространять вирус дальше. Я не говорю об остальных его коллегах, с которыми также были контакты, а это человек 30. Похоже, на выявление контактных лиц уже попросту "забили".

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