SpaceX и Blue Origin подготовят высадку астронавтов США на Луну 1.05.2020, 16:48

Изображение: NASA

NASA намерена к 2024 году высадить своих астронавтов на спутник Земли.

Американское космическое агентство NASA выбрало три частные компании для разработки системы для высадки человека на поверхность Луны в рамках программы Artemis, пишет unian.net.

В число победителей вошли SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, а также компания Dynetics, сообщает NASA. Принадлежащая Джеффу Безосу Blue Origin совместно с компаниями Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper будет разрабатывать трехступенчатую систему посадки экипажа на поверхность Луны. Основатель SpaceX Илон Маск предложил для высадки экипажа полностью интегрированный космический корабль Starship. Компания Dynetics вместе с 25 другими предприятиями также примет участие в разработке системы высадки на Луну.

«Благодаря заключению этих контрактов Америка движется вперед к последнему шагу, который необходим для высадки астронавтов на Луну к 2024 году, включая невероятный момент, когда мы увидим первую женщину, ступившую на поверхность Луны», - заявил директор NASA Джеймс Брайденстайн.

В 2019 году США объявили, что новая американская программа освоения Луны будет называться Artemis («Артемида»). На третьем этапе этой миссии NASA рассчитывает осуществить высадку двух астронавтов (мужчины и женщины) на Луну.