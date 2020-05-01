закрыть
1 мая 2020, пятница, 17:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

SpaceX и Blue Origin подготовят высадку астронавтов США на Луну

  • 1.05.2020, 16:48
SpaceX и Blue Origin подготовят высадку астронавтов США на Луну
Изображение: NASA

NASA намерена к 2024 году высадить своих астронавтов на спутник Земли.

Американское космическое агентство NASA выбрало три частные компании для разработки системы для высадки человека на поверхность Луны в рамках программы Artemis, пишет unian.net.

В число победителей вошли SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, а также компания Dynetics, сообщает NASA. Принадлежащая Джеффу Безосу Blue Origin совместно с компаниями Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper будет разрабатывать трехступенчатую систему посадки экипажа на поверхность Луны. Основатель SpaceX Илон Маск предложил для высадки экипажа полностью интегрированный космический корабль Starship. Компания Dynetics вместе с 25 другими предприятиями также примет участие в разработке системы высадки на Луну.

«Благодаря заключению этих контрактов Америка движется вперед к последнему шагу, который необходим для высадки астронавтов на Луну к 2024 году, включая невероятный момент, когда мы увидим первую женщину, ступившую на поверхность Луны», - заявил директор NASA Джеймс Брайденстайн.

В 2019 году США объявили, что новая американская программа освоения Луны будет называться Artemis («Артемида»). На третьем этапе этой миссии NASA рассчитывает осуществить высадку двух астронавтов (мужчины и женщины) на Луну.


популярное за неделю

Мнение

Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
Лидеры оппозиции призывают продолжить Народный карантин до конца мая
После войны всегда бывает трибунал
После войны всегда бывает трибунал Ирина Халип
Роковой парад
Роковой парад Андрей Санников
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым
Молчание во время эпидемии становится в буквальном смысле гробовым Наталья Радина