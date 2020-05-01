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Коронавирус в Гродненской областе: новые зараженные появляются ежедневно

  • 1.05.2020, 17:03
  • 1,783
Коронавирус в Гродненской областе: новые зараженные появляются ежедневно

География заражения расширяется.

Об этом Telegram-каналу "Баста!" сообщили читатели из Гродненской области:

Лида

"У врача анестезиолога-реаниматолога Лидской центральной районной больницы положительный тест на короновирус. Все сотрудники - контакты первого уровня. Сдали тесты. Если придут положительные, будут набирать для работы в реанимации всех подряд. В итоге, получится так, что будут интубировать гинекологи и проктологи", - пишет сотрудница больницы.

Гродно

"Две недели назад из общежития №3 Гродненского государственного медицинского университета забрали студентку. Тогда у нее было подозрение на коронавирус. Сразу изолировали её группу. Студентов перевели на удаленку. Студентка подрабатывала в детской поликлинике медсестрой. Сейчас врач, с которой она работала, тоже заболела. Все педиатрическое отделение – контакты первого уровня", - пишет жительница Гродно.

"В Гродно в доме, расположенном по адресу улица Белуша, 39 в первом и втором подъезде есть зараженные короновирусом", - сообщает читатель.

Ошмяны

"В отделении по гражданству и миграции Ошмянского РОВД у одной из сотрудниц выявлен положительный результат на Covid-19. Весь личный состав отделения отправлен на изоляцию", - пижет житель Ошмян.

Сморгонь

"Заболевание Covid-19 выявлено минимум у 42 человек. Госпитализированы не все. Некоторые больные, если позволяют условия, находятся дома на самоизоляции. 70% больных переносят инфекцию в легкой степени. Новые зараженные появляются ежедневно", - рассказал врач из Сморгонского зонального центра гигиены и эпидемиологии.

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