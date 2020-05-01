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«Из школ и гимназий Беларуси ежедневно поступают десятки сообщений о заразившихся»

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  • 1.05.2020, 18:08
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«Из школ и гимназий Беларуси ежедневно поступают десятки сообщений о заразившихся»
иллюстрационное Фото

Мать школьника - о ситуации в белорусских школах.

Мать одного из минских школьников написала телеграм-каналу «Баста» о ситуации в белорусских школах, куда власти пытались загнать детей в разгар эпидемии:

- Впервые за 26 лет правления Лукашенко и впервые за столь масштабную пандемию в истории независимой Беларуси власти захотели отправить детей на учебу 1 мая, - пишет она. - Зачем и почему в голове Лукашенко созрел поистине дьявольский план продлить учебную неделю и в праздник оставить школы в рабочем режиме? Гадать тут можно долго и упорно, ни к чему хорошему это не приведет. Точнее не привело бы, ведь школы сегодня были пусты. Достаточно того, что даже при минимальной посещаемости, из школ и гимназий Беларуси ежедневно поступают десятки сообщений о заразившихся сотрудниках и детях.

Зафиксированы случаи смерти среди работников учреждений образования, но самозванец упорно настаивает на том, чтобы учебный процесс продолжался в прежнем режиме. Самозванец настаивает, а его министр Карпенко раз за разом вторит о том, что дистанционное обучение в «IT-стране» исключено.

Ранее говорили, что от коронавируса заболевают и умирают взрослые, а дети переносят заболевание в легкой форме. Однако, из соседней России, где Минздрав все же более открытый, чем наш, приходят совершенно неутешительные данные. Так, по результатам мониторинга, в последние дни количество детей, заразившихся коронавирусом, увеличивается. Более того, в настоящее время в больницах России находятся 11 детей в тяжелом состоянии. За время эпидемии коронавируса двое детей умерли. Что, в Беларуси дети из другого биологического материала сделаны? Или, по мнению Лукашенко, у нас дети без хронических заболеваний рождаются?

Во всей этой истории радует одно – здравый смысл победил, и 1 мая дети остались дома. Останутся дома и на будущей учебной неделе, аттестуются по итогам трех четвертей, возможно что-то упустят в учебе, но главное – сберегут свое здоровье, здоровье близких и работников учебных заведений.

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