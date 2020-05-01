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Россия болеет с головы

  • Антон Орехъ
  • 1.05.2020, 18:16
  • 1,079
Россия болеет с головы
Антон Орехъ

Даже оторванная от простого народа и обычной жизни власть, оказывается, все-таки не живет в капсуле.

Здоровья премьеру-министру РФ Мишустину в первую очередь. Желаю ему не болеть тяжко и поправиться поскорее, как и всякому человеку, которого настигла эта отвратительная зараза. Зараза, судя по всему, реальная, несмотря на намеки, что это может быть дипломатическая болезнь и финт ушами, чтобы произвести замену в команде. У россиян чего только не бывает, конечно, но эта версия выглядит как-то совсем вычурно. Обычно в России высокое начальство притворяется здоровым даже когда болеет, но чтобы сочинять такую болезнь – это будет нуар. Однако даже в самой неприятной ситуации с КОВИДом россиян постоянно в эти дни призывают находить плюсы. Есть ли какие-то плюсы в том, что премьер-министр России заболел коронавирусом? Еще раз, тысяча пожеланий и тысяча извинений, но плюс есть. Потому что если вирус может словить даже премьер – значит, заболеть может абсолютно любой человек в стране.

Строгость ограничений в РФ отлично компенсируется раздолбайством и самих властей и подопытного населения. Даже когда заболевшие начали появляться среди знакомых и родных, всё равно россияне продолжали и продолжают думать, что их-то самих это не коснется. Что болеют те, кто плохо моет руки и не носит маску, что болеют узбеки на стройках и бомжи в переходах, что заболевшие сами виноваты. Или как вариант – что вся история дико раздута, что либо они хотят всех чипизировать, либо хотят поставить повсюду вышки 5-Джи на потеху рептилоидам. Мишустина проверяли с головы до дог. Его охрану, водителей, обслугу – всех проверяли по сто раз. Но даже оторванная от простого народа и обычной жизни власть, оказывается, все-таки не живет в капсуле, а имеет связь с внешним миром. Откуда вирус и проник в организм главы правительства РФ. Того самого человека, которому Путин на днях поручил готовить план постепенного выхода из карантинных ограничений. План надо было готовить к 5 мая, но Мишустину сейчас будет явно не до того. Лично он ни к 5 мая, ни к 11 мая из ограничений не выйдет. И ничего хорошего нет в том, что в кризисный момент правительство остается без человека, который двигал всеми рычагами и нажимал на все кнопки.

Можно с ухмылкой оценивать самого Мишустина, но пока откровенной лажи за ним замечено не было. А форс-мажор в управлении в такой момент ситуацию-то точно не улучшит. А вообще довольно нелепо говорить про ослабление и расслабление в тот момент, когда болеют во всех регионах, на всех уровнях, а начало мая ознаменовалось новым рекордом по числу заболевших. Развлекаться таким образом россиянам предстоит еще долго. За это время Михаил Мишустин еще успеет и поправиться и план составить и, я надеюсь, что этот план россиянам даже для чего-нибудь пригодится.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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