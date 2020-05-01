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Что изменилось в Беларуси с 1 мая

  • 1.05.2020, 18:29
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Что изменилось в Беларуси с 1 мая

Некоторые изменения повлияют на наши кошельки.

В Беларуси с 1 мая подорожают некоторые марки сигарет и изменятся лимиты на товары из-за границы, а Беларусбанк с 1 мая вводит изменения по размеру комиссий по операциям с платежными карточками. Tut.by сделал подборку изменений мая, которые могут повлиять на толщину наших кошельков.

Изменятся лимиты на товары из-за границы

С 1 мая власти ввели изменения по посылкам из-за границы и ввозу товаров из-за рубежа. Отменяются месячные нормы пересылки товаров в международных почтовых отправлениях и доставки товаров перевозчиком физическим лицам в размере 200 евро и 31 кг в совокупности. При этом по-прежнему будут действовать разовые нормы: стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а ее вес — 10 кг.

То есть белорусы, если изменения введут, смогут ежемесячно получать без уплаты пошлин неограниченное число посылок из-за рубежа. Главное условие — чтобы они вписывались в разовые беспошлинные лимиты в 22 евро и 10 килограммов.

Также отменяются нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде физического лица в Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в три месяца.

С 1 января 2019 года белорусы, путешествующие наземным транспортом, могут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 килограммов. При въезде чаще 1 раза в 3 месяца лимиты сократили до 300 евро и 20 кг.

Подорожают некоторые сигареты

С 1 мая вырастут цены на многие марки сигарет. Цены повышают Гродненская табачная фабрика «Неман» и ООО «Табак-Инвест», подорожают и импортные сигареты. Также в продаже появятся новые марки сигарет.

Беларусбанк изменяет некоторые комиссии

С 1 мая Беларусбанк вводит изменения по размеру комиссий по операциям с платежными карточками. Об этом сообщается на сайте банка. К примеру, Беларусбанк повышает сбор за просмотр баланса в банкоматах некоторых банков, а также повышает комиссию за дубликат карточки.

Белагропромбанка и БПС-Сбербанка. Если сейчас она составляет 0,2 рубля, 0,1 доллара/евро, 6 российских рублей соответственно, то с 1 мая — 0,35 рубля, 0,2 доллара/евро, 10 российских рублей соответственно.

С 1 мая для минчан вырастет сбор за срочное оформление (перевыпуск, обновление, изготовление дубликата) дебетовой карточки — с 20 до 25 рублей. Уточним, что это вознаграждение взимается дополнительно к вознаграждению за обслуживание карточки или дополнительно к вознаграждению за перевыпуск (обновление, изготовление дубликата) карточки.

С 1 мая вырастет вознаграждение за перевыпуск карточки в случае утери или хищения (как самой карточки, так и ее реквизитов), а также изготовление дубликата. Новшества касаются как «пластика» для использования только в Беларуси, так и отдельных видов международных карточек.

Пенсионеры смогут со скидкой ездить в некоторых поездах

Для пенсионеров с 1 мая введут уже привычную 50-процентную скидку на проезд в поездах региональных линий экономкласса. Льгота будет действовать до конца сентября, то есть на время сезонных сельскохозяйственных работ.


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