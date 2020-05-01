«Нам по 20 лет, и мы не давали клятву, не готовы умирать» 1 1.05.2020, 18:38

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Как российские ординаторы и студенты работают во время пандемии.

Этой весной случился «медицинский» призыв. В Москве 730 ординаторов в больницах принимают людей с подозрением на COVID-19. С 1 мая студенты 4–6 курсов выйдут на практику, где они наденут формы медсестер и медбратьев, а если повезет, то противочумные костюмы, и помогут поликлиникам справиться с нехваткой рук. Студенческий журнал DOXA специальной для «Новой газеты» разбирается, хотят ли будущие врачи выходить на практику в коронавирусные стационары.

«Студенты посмотрят на практике, что такое реальная медицина»

На днях деканаты некоторых факультетов МГМУ имени И.М. Сеченова начали узнавать у студентов об их местонахождении — учащиеся уехали из Москвы в связи с введением дистанционного обучения. Еще студентов попросили предоставить документы для оформления практики в медучреждениях, где лечат коронавирус.

«Студенты посмотрят на практике, что такое реальная медицина, наберутся знаний и окажут достойную помощь в этой ситуации», — заявил Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом. По поручению мэра 27 апреля Минобрнауки и Минздрав выпустил приказ, согласно которому студенты 4–6 курсов специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология» и «Сестринское дело» медвузов по всей стране привлекаются к практике в медицинские учреждения, где содержат зараженных CОVID-19, ординаторов трудоустроят в качестве врачей-стажеров.

Одними из первых в стране с новыми требованиями встретились студенты Сеченовки. 29 апреля проректор по учебной работе Сеченовки Татьяна Литвинова заявила, что практика продлится четыре недели. Студенты будут работать в двух зонах.

Работа в «красной зоне» подразумевает контакт с зараженными коронавирусом и будет, по словам проректора, оплачиваться.

«Зеленая зона» считается безопасной: там работают с документами и не пересекаются с зараженными. В «зеленую зону» попадут, в первую очередь, студенты с хроническими заболеваниями и беременные. Распределять учащихся по больницам и стационарам будет Департамент здравоохранения. Отметим, что после трансляции, видеозапись выступления Литвиновой сразу была удалена — содержание трансляции успели записать авторы телеграм-канала «Первый университетский».

Сразу после выступления проректора студенты Сеченовки выступили за отмену практики.

«Практика по расписанию у нас будет каждый день, без праздников и выходных, с 9 до 18, что не очень законно, — рассказывает студент 5-го курса Сеченовского университета (контакты и фамилия имеются в распоряжении редакции), отправив DOXA расписание практики. — Если откажешься от практики, то тебе поставят академическую задолженность». На странице специально созданного сообщества в «ВКонтакте» они опубликовали список, с их точки зрения, необходимых мер: дать студентам «возможность задокументированного отказа» и не считать пропуск практики «академической задолженностью».

«Это уже называется профнепригодность»

Отказ от выхода на работу студенты аргументируют риском заразиться самому и заразить близких. «Я не хочу, чтобы кто-то принес заразу в дом после практики, и от этого умерли его немолодые родственники», — рассказала DOXA студентка 4-го курса Сеченовки (контакты и фамилия имеются в распоряжении редакции), отец которой заболел коронавирусом и сейчас лежит в реанимации. «Вирус — это очень страшно, — рассказывает студентка 4-го курса Сеченовского университета. — Мы не пушечное мясо, чтобы кидать нас на амбразуру. Нам по 20 лет, и мы не давали клятву, не готовы умирать». «Я выскажу не самую популярную идею, но я пошел в медицину не для того, чтобы «светя другим, сгораю сам». Я не готов к самопожертвованию, — рассказал ординатор Ростовского ГМУ. — Я не хочу заражаться и приносить это в свою семью. Тогда нас должны изолировать, предоставить жилье, чтобы мы там сидели под наблюдением, но этого не будет».

Студентов московского Первого меда уже поддержали региональные университеты. Учащиеся медвузов Курска и Казани написали в сообщество Первого меда в «ВКонтакте» об аналогичном отношении к складывающейся ситуации. Студенты Медицинской академии им. С.И. Георгиевского в Симферополе выступили с петицией, в которой заявили, что разделение на «красную» и «зеленую» зоны не работает, потому что «обе зоны выделяют на одной территории, на одной площади больницы». «В данной эпидемиологической ситуации уже давно произошло слияние этих зон, — пояснили студенты. — А это значит, что любые медицинские работники этой зоны также подвержены высокой опасности».

Авторы петиции «готовы помогать людям, но только при условии, если это не несет угрозы нашим близким (детям, родителям и людям пожилого возраста)».

На момент написания статьи, петицию подписали более 2550 человек.

«Несколько дней назад мы узнали, что должны подписать согласие или отказ о готовности выйти на практику с 6 мая. Все 9 человек из нашей группы, кто не работает, не сговариваясь, подписали отказ, — рассказала DOXA студентка 5-го курса Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) (контакты и фамилия девушки имеются в распоряжении редакции). — В ответ ночью мы получили сообщение от преподавателя (имеется в распоряжении редакции):

«А тогда вообще какой смысл дальше работать по профессии?! Это уже называется профнепригодность».

Судя по сообщению, отказаться от практики решил весь педфак». По словам девушки, 30 апреля руководство университета заявило, что не будет привлекать студентов к работе с зараженными CОVID-19 и другими острыми инфекциями.

«Иногда в день я принимаю 16 больных»

Некоторые ординаторы и студенты уже вышли на работу в медучреждения, где лечатся заразившиеся коронавирусом. Согласно ранее выпущенному приказу Минздрава, учащиеся медвузов могли еще в апреле добровольно выйти на работу: отвечать на звонки горячей линии в поликлиниках, обрабатывать статистические данные о коронавирусе, доставлять лекарства и оказывать медицинскую помощь.

Кто-то добровольный «призыв» воспринял как профессиональный долг и возможность приобрести навыки. По мнению студентки Астраханского ГМУ, для начинающих медиков работа во время пандемии — это хорошая практика, особенно когда есть ее дефицит во время учебы. «Кто поступал в медицинский, знал на что идет. Еще с 1-го курса нас предупреждают: если вдруг наша помощь понадобится, то поступит распоряжение, и все пойдут работать», — считает участница волонтерского движения. «Если позовут по срочному контракту на мою специальность — анестезиология-реаниматология, то я не откажусь, — рассказал Антон Вяткин, ординатор ФНЦТИО имени академика В.И. Шумакова. — В моем центре пока приказов нет, поэтому в пару учреждений я сам написал, жду ответа».

Еще 3 апреля более 730 ординаторов медицинских вузов вышли на работу в Москве: многие принимают пациентов с подозрением на коронавирус. Ординаторка РНИМУ им. Пирогова Екатерина Адамова работала в городской поликлинике еще до начала пандемии. Девушке захотелось помочь врачам, и она устроилась еще на полставки. «Руководство моей поликлиники пытается оградить ординаторов от заболевших коронавирусом, поэтому мы осматриваем людей, контактировавших с ними, и вернувшихся из других стран. Кстати, проблем с защитой у нас нет», — рассказала она DOXA.

Ординаторов-терапевтов РНИМУ им. Пирогова официально трудоустроили в центр участковыми терапевтами и врачами общей практики. Они принимают пациентов с подозрением на коронавирус в больнице и на дому. «Иногда за день я принимаю 16 больных, — поделился с DOXA ординатор РНИМУ им. Пирогова (контакты и фамилия имеются в распоряжении редакции). — Нет времени даже присесть, и глаза к концу дня, как у панды. В среднем на вызове у меня от пяти до двенадцати зараженных коронавирусом в день».

В регионах пациентов не так много. От этого ординаторке-офтальмологу Казанского медицинского университета (КГМУ) (контакты и фамилия имеются в распоряжении редакции) работа в больнице кажется «бессмысленной». «Я ординатор-офтальмолог, и мне хотелось бы заниматься офтальмологией. Сейчас же, вместо практики, я сижу в кабинете шесть часов, — рассказала она. — Вчера за смену у меня был только один пациент. Думаю, что в привлечении ординаторов нет никакой необходимости». На работу в отделение неотложной помощи девушка пришла по требованию университета.

В ответ на запрос DOXA в КГМУ заявили, что Медучреждения предлагают ординаторам «дополнительное трудоустройство в объеме от 0,1 ставки до 0,75 ставки», «потребность во врачах ординаторах остается высокой», а студентов университет направляет на работу с пациентами с коронавирусной инфекцией только «при письменном согласии обучающегося».