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Синоптики: На выходных будет до +23°С

  • 1.05.2020, 18:40
Синоптики: На выходных будет до +23°С

Ожидается облачная с прояснениями погода.

2-3 мая скажется влияние фронтального раздела и теплых воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода, пишет Гидромет.

2 мая ночью местами, преимущественно по западу, днем на большей части кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +4..+11°С, днем +13..+20°С, в юго-восточных районах +21..+23°С.

3 мая местами по стране, а по восточной половине страны во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +4..+10°С, по востоку до +12°С; днем +14..+21°С, по юго-востоку местами до +23°С.


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