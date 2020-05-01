Синоптики: На выходных будет до +23°С 1.05.2020, 18:40

Ожидается облачная с прояснениями погода.

2-3 мая скажется влияние фронтального раздела и теплых воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода, пишет Гидромет.

2 мая ночью местами, преимущественно по западу, днем на большей части кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +4..+11°С, днем +13..+20°С, в юго-восточных районах +21..+23°С.

3 мая местами по стране, а по восточной половине страны во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +4..+10°С, по востоку до +12°С; днем +14..+21°С, по юго-востоку местами до +23°С.