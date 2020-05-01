Врач из Витебска: У нас анализ на СOVID-19 делается минимум 7 дней, а по ТВ трубят о «экспресс тестаx» 1 1.05.2020, 18:45

Фото из открытых источников

Медик перечислил часть стационаров, заполненных больными с «пневмонией» на территории области.

Врач из Витебска рассказал телеграм-каналу «Баста» о ситуации с распространением инфекции Covid-19 в областном центре и перечислил часть стационаров, заполненных больными с «пневмонией» на территории области:

- Первое и самое важное, из-за чего до пика эпидемии у нас далеко: анализ на Сovid-19 выполняется минимум семь дней, - пишет он. - Я вначале думал что это временно, пока налаживается система доставки и технология, но вот уже прошло два месяца, а ничего не изменилось. У нас в реанимации быстрее, чем через семь дней результат мы ещё не получали.

Всё это время пациент может думать что он «отрицательный», снимать маску и заражать окружающих. Всё это время, мы, сотрудники, у которых взяли тесты на Covid-19, ходим домой и по городу. Только через семь дней, если приходит положительный мазок, нам можно не ходить на работу, целых 7 дней, а по ТВ и в госСМИ трубят о «экспресс тестах за 1,5-2 часа».

Спиртовые антисептики - их просто нет у нас в стационаре и, естественно, нет в реанимации. Мы сами покупаем их в аптеке. Скидываемся и покупаем шестилитровые бутылки 70% спирта и разливаем его по дозаторам в отделении. Администрация же говорит, что закупить она их нам не может, потому что они сертифицированы как гигиенические средства для рук.

Насчёт нашей статистики. Министр заявил, что занято 10% конечного фонда под пневмонии. Не берусь судить о всей Беларуси, но вот что могу сказать о ситуации в Витебской области. Просто перечислю стационары, перепрофилированные под пневмонии и заполненные пациентами:

Витебская областная инфекционная больница, Витебская больница №1, Витебский областной специализированный центр, Витебский областной противотуберкулезный диспансер, Витебский роддом №3, терапевтический корпус Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, все нехирургические отделения Витебской областной клинической больницы, Витебский областной онкологический диспансер, Витебский областной кожвендиспансер, санаторий «Лётцы», санаторий «Железняки», санаторий «Железнодорожник», центральные районные больницы в Шумилино, и Городке, Новополоцкая центральная городская больница, лагерь «Радуга».

И это только то, о чем я точно знаю.

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