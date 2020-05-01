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16 лет назад Польша, Литва, Латвия и семь других стран вступили в ЕС

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  • 1.05.2020, 18:55
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16 лет назад Польша, Литва, Латвия и семь других стран вступили в ЕС

Количество стран Евросоюза в 2004 году увеличилось с 15 до 25, это было крупнейшее за всю историю расширение ЕС.

Ровно 16 лет назад, 1 мая 2004 года, Польша и девять других стран вступили в Европейский союз. Количество стран ЕС тогда увеличилось с 15 до 25, это было крупнейшее за всю историю расширение ЕС. Сегодня в него входят 27 стран, передает «Польское радио».

Присоединению Польши к ЕС предшествовал референдум, на котором более 77% поляков проголосовали за вступление в Сообщество.

В результате расширения ЕС 1 мая 2004 года к ЕС присоединились Польша, Кипр, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Мальта, Словакия, Словения и Венгрия.

В 2007 ЕС расширился на Румынию и Болгарию, а в 2013 году – на Хорватию. В настоящее время ЕС насчитывает 27 государств.


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