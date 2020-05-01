«Во время Радуницы люди заметили резкий рост количества могил на кладбищах» 10 1.05.2020, 19:03

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Информация о реальном количестве зараженных коронавирусом, полученная от источников в больницах Беларуси и Минздраве.

Вышел новый выпуск на канале «Обратный отсчет», пишет телеграм-канал «Баста». Опубликована информация о реальном количестве зараженных коронавирусом, полученная от источников в больницах страны и Министерстве здравоохранения:

- Все чаще люди стали осознавать серьезность проблемы с пандемией, - говорит автор видео. - Вместо слов "мне всё равно", "это все психоз", мы слышим "где можно провериться на коронавирус?" Повлияло и то, что во многих населенных пунктах страны во время Радуницы люди заметили резкий рост количества могил на кладбищах.

Только в одних Столбцах за один месяц более 100 могил. В Мозыре кладбище всегда расширяют по мере надобности. Но в этот раз новую территорию даже не успели расчистить от деревьев, но на ней уже хоронят.

Пандемия набирает серьезные обороты. Непонятны ее последствия. Насколько бессимптомные случаи влияют на легкие? Есть ли шанс повторного заражения? Как это повлияет на рожденных детей у мам с вирусом? Поэтому многие страны предпочитают сидеть на карантине и ждут вакцину. Также понимая, что первыми умирают врачи, предпринимают все меры для их безопасности. Чего к сожалению нет у нас. Даже минимальная защита врачей оставляет желать лучшего. Если в больших городах худо-бедно, но стараются, то в малых вообще все плохо. Не говоря о том, что власти пытаются ввести запрет на прямую помощь медикам.

Уже не раз Беларусь сравнивали с Швецией. Схожие меры и почти одинаковая численность населения делает это сравнение не просто актуальным, но и наиболее достоверным. Несмотря на то, что в Швеции все-таки есть множество ограничений, заболевших там более 21 тысячи и больше 2,5 тысяч погибло.

Сравним с нашей страной. Если покопаться в интернете, то можно найти все статьи о случаях заражения Covid-19 в Беларуси. Мы составили интерактивную карту распространения заражения и подсчитали минимальное число заразившихся коронавирусом. Огромную помощь в этом нам оказали врачи и медицинские работники, которые регулярно сообщают о том, сколько заболевших находятся в больницах и на самоизоляции.

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