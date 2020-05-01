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На Донбассе шахтеры устроили «голодный бунт» против боевиков «ЛНР»

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  • 1.05.2020, 19:18
  • 3,240
На Донбассе шахтеры устроили «голодный бунт» против боевиков «ЛНР»
иллюстрационное Фото

Шахтеры третьи сутки сидят под землей.

В так называемой "ЛНР" на оккупированной части Донбасса в городе Зоринске шахтеры третьи сутки остаются под землей на шахте "Никанор-Новая", протестуя против задержек заработной платы.

Соответствующее видео разместил в Facebook журналист Алексей Мацука, пишет apostrophe.ua.

Он пишет, что представителей медиа, даже подконтрольных "ЛНР" не пускают в шахтоуправление. Цензура пытается скрыть информацию, но люди сами делают стримы и пытаются придать ситуации максимальную огласку.

"Может быть они рассчитывают и на сигнал из Киева?! Мне хочется, чтобы этот сигнал появился - все таки это наши граждане оказались сейчас в сложной ситуации", - пишет Мацука.

Он добавляет, что группировка "ЛНР" приняла решение о ликвидации "не прибыльных" угледобывающих предприятий и 21 апреля был принят соответсвующий "закон".

Население встретило такую инициативу самопровозглашенных властей забастовкой.


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