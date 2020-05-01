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Что происходит в общежитиях БНТУ, куда заселили заболевших коронавирусом

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  • 1.05.2020, 19:50
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Что происходит в общежитиях БНТУ, куда заселили заболевших коронавирусом
фото: BNTU.BY

Ректорат скрывает, сколько сейчас в университете зараженных COVID-19.

В общежитие № 17 БНТУ в конце прошлой недели заселили студентов с выявленным коронавирусом, пишет tut.by. Чтобы освободить место, отсюда срочно выселили тех, кто там уже жил. Ректорат университета в четверг, 30 апреля, онлайн отвечал на вопросы студентов, а те засыпали вопросами: где жить, когда закончится карантин и будет ли сессия?

Что случилось

В общежитие № 17 БНТУ из общежития № 6 того же университета перевели студентов с подтвержденной инфекцией COVID-19. Минздрав объяснил: в «шестерке» — коридорная система, из-за общих душевых, туалетов и кухонь зараженным студентам там нельзя обеспечить полную изоляцию. А в общежитии № 17 система блочная и позволяет более качественно минимизировать контакты заболевших.

Студентов, которых «попросили» из 17-го общежития, уверяли: никто не останется без места для проживания. Однако в редакцию пишут люди, которым самим пришлось решать проблемы с переездом.

Ректорат не сообщает, сколько сейчас в БНТУ зараженных коронавирусом, администрация отсылает за такой информацией к Министерству здравоохранения.

Почему выселение из общежития № 17 было таким срочным?

Распространенный вопрос, который студенты задавали во время онлайн-общения: «Почему выселение из 17-го общежития было таким срочным?».

— Ректоратом с учетом рекомендаций центра гигиены Первомайского района Минска выбрано именно 17-е общежитие. Обстановка эпидемиологическая не может ждать — завтра решим или послезавтра, она требует оперативного вмешательства, — объяснил первый проректор Георгий Вершина.

Он же добавил, что общежитий блочного типа в распоряжении университета мало, так что выбор, куда заселять зараженных, был невелик.

Администрация университета поблагодарила студентов, которые выехали из 17-го общежития, а также их родителей за помощь людям, попавшим в беду.

Будут ли выселять из других общежитий?

По БНТУ ползут слухи о том, что из других общежитий тоже будут выселять людей. Ректорат объяснил: о выселении речи не идет, но есть родители, которые просят, чтобы их дети во время дистанционного обучения находились дома.

— Желания у людей совершенно разные. Одни родители говорят: пустите домой, мы хотим, чтобы приехал и находился дома, в деревне, и с помощью компьютера там занимался. Другие говорят: дочка собралась ехать к нам в город, а у нас такие обстоятельства сложные, как бы так, чтоб она в общежитии осталась, — сказал проректор по учебной работе Олег Гусев. — Деканы выясняют на факультете, какие пожелания у студентов. Если студент готов ехать домой — декан решает этот вопрос. Если не готов по разным причинам — значит, он будет в общежитии. Никто никого не выселяет.

Где искать вещи, пропавшие во время выселения

Некоторые молодые люди, отселенные из общежития № 17, жалуются: их личные вещи пропали во время экстренного выселения.

— Кто оставил свои вещи в помещениях 17-го общежития — не волнуйтесь, ни одна не пропадет, все будет в специальном помещении, опечатано, в целости и сохранности, — ответили в ректорате.

Чтобы забрать вещи раньше или узнать подробнее, где они находятся, нужно обращаться к руководству студенческого городка.

Когда закончится изоляция студентов в общежитии № 6

Жители общежития № 6 находятся на самоизоляции уже с 6 апреля. Их интересует: «Если результат теста на коронавирус отрицательный — когда можно будет уйти?».

— Вопрос выезда из шестого общежития регулируется органами санэпиднадзора, — отметил проректор Олег Гусев. — К слову, тесты проводятся на первый день возникновения обстоятельств, связанных с контактом, и на 13-й. Вот когда будут результаты, которые позволят санэпидслужбе дать разрешения на выезд, — моментом все студенты, которые под это подпадают, будут оповещены и покинут общежитие.

В ректорате пояснили, что с последнего анализа на коронавирус еще не прошло 14 дней. Есть надежда, что в первой декаде мая санитарно-эпидемиологические органы дадут отмашку и студентам разрешат выйти из самоизоляции.

— Но это неблагодарное дело — прогнозировать такое, поскольку все это связано с индивидуальным здоровьем, — осторожно добавил ректор университета Сергей Харитончик.

Первый проректор Георгий Вершина напомнил, что жители общежития № 6 находятся на самоизоляции и могут по трем поводам покидать стены здания: можно сходить в магазин, аптеку или вынести мусор.

— Если такие условия будут соблюдаться, то в ближайшее время все будет хорошо.

Какие ограничения есть в общежитиях № 9 и № 11, где «тоже выявили коронавирус»

На вопрос студентов, будут ли вводиться ограничения в общежитиях № 9 и № 11, «где тоже выявлены случаи коронавируса», в ректорате ответили:

— Для контактов первого уровня меры самоизоляции там введены. А в отношении остальных студентов, кроме общих рекомендаций выполнять требования максимального социального дистанцирования, никаких мер на этот момент не вводится.

Будет ли летняя сессия

В университете рассчитывают, что летняя сессия пройдет в нормальном режиме.

— Мы технически готовы к любой форме ее проведения, но на сегодняшний день ожидаем, что ситуация вернется в нормальное русло, — отметил ректор Сергей Харитончик.

>Что с интернетом в «общагах» на карантине

Большинство студентов БНТУ сейчас занимаются дистанционно — в университете это называют «управляемой самостоятельной работой с использованием современных информационных технологий».

У ректората есть хорошая новость для жителей общежитий № 6 и № 17, где режим изоляции самый жесткий. С 1 мая у них будет безлимитный бесплатный доступ в интернет.

— Главная цель — чтобы ребята могли полноценно участвовать в учебном процессе и чувствовали какую-то поддержку с нашей стороны, — объяснили в ректорате.


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