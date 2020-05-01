США оказали странам мира помощь на $775 миллионов для борьбы с пандемией 3 1.05.2020, 19:58

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Помощь от Госдепартамента и агентства USAID получили более чем 120 государств.

С момента начала мировой пандемии COVID-19, Соединенные Штаты выделили свыше 775 миллионов долларов на чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую помощь более чем 120 государствам, а также международным и неправительственным организациям для борьбы с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу Госдепартаментом, передает «Голос Америки».

США остаются крупнейшим глобальным донором, оказывающим помощь государствам по всему миру в условиях чрезвычайной ситуации, говорится в документе.

Эти средства, выделенные Конгрессом США, спасают жизни людей за счет улучшения образования в области общественного здравоохранения, защиты медицинских учреждений и расширения возможностей лабораторий, эпиднадзора за болезнями в более чем 120 странах.

Почти 200 миллионов было выделено Агентством международного развития США (USAID) из средств Глобального фонда чрезвычайных резервов здравоохранения за счет программ по борьбе со вспышками инфекционных заболеваний и глобальных программ здравоохранения. Почти 300 миллионов долларов в виде гуманитарной помощи было потрачено за счет программы по оказанию международной помощи в случае стихийных бедствий USAID. Свыше 150 миллионов поступило из Фонда экономической поддержки, еще более 130 миллионов было потрачено на гуманитарную помощь за счет программы помощи мигрантам и беженцам, реализуемой Госдепартаментом.

Кроме того, американские частные компании, некоммерческие и благотворительные организации собрали почти 6,5 миллиардов долларов в виде пожертвований на борьбу с пандемией COVID-19 по всему миру.

За последние 10 лет США выделили более 100 миллиардов долларов на нужды глобального здравоохранения и почти 70 миллиардов – на гуманитарную помощь другим странам, сообщают в Госдепартаменте.

Благодаря усилиям Госдепартамента и USAID помощь на борьбу с пандемией получили, в том числе, Армения (1,7 млн долларов), Азербайджан (более 2,2 млн долларов), Беларусь (1,3 млн долларов), Грузия (1,7 млн долларов), Молдова (1,2 млн долларов), Украина (14,5 млн долларов), Казахстан (свыше 1,6 млн долларов), Кыргызстан (около 900 000 долларов), Таджикистан (866 000 долларов), Афганистан (свыше 18 млн долларов) и Сирия (более 31 млн долларов).