Эксперт о цене нефти и курсе рубля: Вероятен повторный заход в красную зону 1.05.2020, 20:08

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Доллар будет расти.

Эксперт-аналитик, член ICA Russia – The Financian Markets Association, Ирина Батура рассказала myfin.by о перспективах белорусского рубля, цене «черного золота» и развитии мировой экономики на фоне коронавирусной пандемии.

Нефть: непроглядная чернота

Из-за снижения мировой экономической активности в связи с пандемией COVID-19, спрос на топливо упал примерно на 30 млн баррелей в сутки, или 30 % от общего предложения. 9 апреля главы трех основных стран-производителей (РФ, США и Саудовская Аравия) договорились о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки и призвали на помощь страны G20, однако масштабы кризиса оказались значительно весомее, и это решение не смогло остановить обвала стоимости «черного золота».

Понедельник истекшей недели начался с исторического падения майских фьючерсов – нефть марки WTI торговалась с отрицательной стоимостью впервые в истории. Это свидетельствовало об отсутствии спроса на физические поставки этого сорта сырья и заполнении хранилищ, что и стало причиной обвала рынка. На следующий день инвесторы избавлялись и от части июньских контрактов, что затронуло и цену Brent – июньский фьючерс на Brent снижался до 15,98 доллара за баррель, минимума за 18 лет.

На цену нефти оказывает влияние динамика потребления, а именно смягчение карантинных мер и скорость восстановления ключевых экономик мира.

Ожидаю, что цена Brent на ближайшие две-три недели будет находиться в диапазоне 21,50-27,00 доллара за баррель.

Белорусский рубль: хвост виляет собакой

Объем торгов на БВФБ за истекшую неделю по основным инструментам показал снижение спроса на иностранную валюту в целом. Динамика объемов с начала месяца до результатов пятничных торгов по доллару (46,7 млн) объясняется общим сокращением активности среди экспортеров, а также оборота в сфере услуг и машиностроения. Основной объем конвертируемой валюты приходится на долю нефтегазовой отрасли и предприятий-экспортеров нашей страны, этим и объясняется резкий рост оборотов на бирже в определенные дни, как правило, связанные с расчетами по внешним контрактам (151,5 млн долларов 17 апреля).

На фоне укрепления российского рубля, а также налогового периода, белорусский рубль оказался на отметке 2,4630 за доллар.

Назад в 90-е?

Ситуация со стоимостью нефти отбросила мир, как минимум, на полвека назад. Будет ли новая сделка ОПЕК+? Маловероятно… Сейчас в фокусе рынка ожидания по снижению темпов пандемии, контроль за соблюдением договоренностей по сокращению добычи и приближение сроков фактических расчетов по июньским фьючерсным контрактам. Вижу вероятным повторный заход в «красную зону» при сохранении избыточного предложения на сырьевом рынке.

Считаю, что в нынешней ситуации формируется некий «коридор» колебаний на валютном рынке, напрямую связанный с сырьевым. Потенциал российского рубля на предстоящий месяц – 73,80-79,80 за доллар. На этом фоне, ожидания по курсу белорусского рубля связываю с диапазоном 2,42-2,55 на аналогичный период.

Лидеры стран, где вирус, наконец, отступает, говорят о готовности ослабить карантинные меры и демонстрируют свою готовность поднимать экономику с колен. Думаю, что позитивных новостей стоит ожидать не раньше середины мая. А пока экономисты заняты переписыванием прогнозов и пересчитыванием стоимости нефти, прямо как в 90-е.