В Военной академии в Минске произошла вспышка коронавируса 2 1.05.2020, 20:11

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Иллюстрационное фото

Есть заболевшие среди руководства, несколько преподавателей – на больничном.

Читатели сообщают телеграм-каналу «Баста» о вспышке коронавируса в Военной академии на проспекте Независимости, 220 в Минске.

- В Военной академии в Минске отменили занятия до 8 мая. Приезжали службы в химзащите обработали хлоркой все улицы и казармы, - сообщает подписчик.

- Хочу сообщить вам, что в Военной академии дали указание на изоляцию в казармах курсантов. Есть заболевшие среди руководства, несколько преподавателей – на больничном, - сообщает источник в академии.

В Военной академии телеграм-каналу отказались давать комментарии, предложив сделать письменный запрос после 9 мая.

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