В Испании задержали экс-депутата Госдумы РФ 1 1.05.2020, 20:21

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Андрее Мурге

Андрее Мурге был заместителем главы правительства одного из российских регионов.

В испанской провинции Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя главы правительства одного из российских регионов. Об этом говорится на сайте гражданской гвардии королевства, пишет «Новая газета».

По данным El Mundo, речь идет о бывшем зампреде Ставрополья Андрее Мурге. Его задержали в городе Альта-Марина после получения испанскими властями международного ордера на его арест через Интерпол.

Экс-депутат Госдумы просил убежище в Испании. Решение по его обращению еще не приняли, но его планировали отклонить, пишет El Mundo. Источник ТАСС уточнил, что Испания уже уведомила Россию о задержании Мурги.

Бывшего зампреда правительства Ставрополья в апреле прошлого года объявили в федеральный розыск по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, Мурга обнаружил, что портал для продвижения продукции местных производителей не соответствует техзаданию и потребовал от подрядчика вернуть 3,5 млн рублей для доработки сайта. Полученными деньгами, считают в СК, он распорядился по своему усмотрению.

Мурга стал депутатом Госдумы шестого созыва в 2011 году. В 2015-м он возглавил министерство экономического развития Ставрополья, а в 2017-м Мургу назначили зампредом регионального правительства. В 2018 году он уволился по собственному желанию.