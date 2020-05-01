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Полоцкий исполком 8 мая будет распространять коронавирус среди ветеранов

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  • 1.05.2020, 20:25
  • 1,462
Полоцкий исполком 8 мая будет распространять коронавирус среди ветеранов

В разгар пандемии чиновники решили организовать «персональные концерты» для пожилых людей.

Полоцкий исполком 8 мая будет распространять коронавирус среди ветеранов, организовав для них персональные концерты, сообщил телеграм-каналу «Баста» житель города.

- Помимо празднования 9 мая, полоцкий исполком таки решил ещё и персональные концерты для ветеранов проводить. При этом разговора про обеспечение работников культуры средствами индивидуальной защиты не идёт вообще, - пишет житель Полоцка.

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